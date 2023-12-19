CHP'de kaset kumpası failine ödül mü veriliyor?

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin, adaylıktan çekilmesine yol açan montaj kaset ve sahte dekont kumpası soruşturması kapsamında tutuklanan CHP'li Özgür Ozan Doğru'nun, CHP Şişli Belediye Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Vekili olacağı iddia edildi.Bir X kullanıcısının yaptığı paylaşımda ortaya attığı iddia sonrasında aynı paylaşımda Şişli Belediye Başkan Adayı olacağı iddia edilen Emrah Şahan'ın, Özgür Ozan Doğru ile birlikte CHP Şişli İlçe Örgütü'ne yaptığı ziyareti ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile yaptığı görüşmeyi sosyal medyada paylaşması dikkat çekti.Özgür Ozan Doğru'nun Şişli Belediye Başkan Vekili olacağı iddiasını ortaya atan X kullanıcısı, iddiayı ortaya attığı paylaşımda Özgür Ozan Doğru'nun Muharrem İnce'ye kurulan kaset kumpası soruşturması kapsamında hapiste olduğunu süreçte yapılan Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayı'nda kardeşini delege yaptırdığı ve parti meclisine seçilmesini sağladığını da iddia etti. X kullanıcısı, Özgür Ozan Doğru hakkında, “Kendisi hapiste olduğundan kardeşini kurultay delegesi yapıp sonra da parti meclisine sokmayı başarmıştı” ifadelerini kullandı.CHP Şişli Gençlik Kolları Teşkilatı eski görevlisi Özgür Ozan Doğru, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye ait olduğu iddiasıyla sosyal medyada yayınlanan görüntülerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatılan soruşturma kapsamında, firari FETÖ'cü Cevheri Güven'in paylaştığı görüntüleri Whatsapp grubunda dolaşıma sokması nedeniyle tutuklanmıştı.