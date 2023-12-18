Bakan Koca açıkladı! Gazzeli 102 hasta daha geliyor

Türkiye, Gazze'ye el uzatmaya devam ediyor...Gazze'de yaşanan soykırıma başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sessiz kalmazken, Türk halkı ise yardım göndermeye devam ediyor.Bu yardımlar kesilmeden devam ederken, Gazze'deki hastalar da tedavi için ülkeye getiriliyor.Daha önce getirilen hastalara yenilerinin ekleneceğini de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından duyurdu.Koca, Gazzeli 102 hasta ve 105 refakatçi için Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ve Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.Bakan Koca, Gazzeli hastaların tahliyesi ile ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Koca, şu ifadelere yer verdi:Gazzeli 102 hasta ve yaralı daha tedavileri için 105 refakatçiyle bugün Mısır'dan ülkemize tahliye ediliyor. Ankara Etlik Şehir Hastanesi, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ve Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hazırlıklar tamamlandı. Türkiye yaraları sarmaya devam ediyor.