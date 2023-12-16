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Beyaz Gazete
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Yine kiralık vekil, yine CHP! Bu kez sahnede Özgür Özel var...

İYİ Parti'ye Meclis'te grup kurdurmak için dönemin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen 15 kiralık milletvekili, görevlerini tamamlayıp partilerine geri dönmüştü. Akşener ise CHP’nin bu diyetine “Hayatımın en büyük pişmanlığı” diyerek tepki göstermişti. Türkiye siyaseti yeniden ‘kiralık vekil’ olayını yaşadı bu kez adres yüzde 1’lik Saadet ve Gelecek partisi oldu.

Yine kiralık vekil, yine CHP! Bu kez sahnede Özgür Özel var...
Ekleme: 16.12.2023 - 13:56 Güncelleme: 16.12.2023 - 14:10 / Editör: Ozge Selin
Yine kiralık vekil, yine CHP! Bu kez sahnede Özgür Özel var...
SAADET-GELECEK İTTİFAKI'NIN MECLİS'TEKİ GRUBU DÜŞMÜŞTÜ

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi'ne geçti. Saadet Partili Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatının ardından Saadet-Gelecek ittifakı'nın Meclis'teki grubu düşmüştü.

CHP'Lİ VEKİL SAADET PARTİSİ'NE GEÇTİ

CHP Milletvekili Ali Fazıl Kasap Saadet Partisi'ne geçti. Dilekçe TBMM Genel Sekreterliği'ne verildi. Saadet Partisi'nin vekil sayısı yeniden 20 oldu

Yine kiralık vekil, yine CHP! Bu kez sahnede Özgür Özel var...

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen gazeteci Barış Yarkadaş CHP'nin kiralık vekil hamlesine sert sözlerle tepki gösterdi

Yarkadaş; 'CHP Milletvekili Ali Fazıl Kasap CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatı üzerine SAADET - GELECEK Partisi'ne katıldı. Özgür Özel, bu transferin gerekçesini 'Saadet - Gelecek grup olma ve kürsü hakkını kaybetmesin diye bunu yaptık' diyerek açıkladı. Saadet ve Gelecek'in kürsü hakkı bu kadar önemliyse CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu döneminde verilen kontenjanlara kurultayda neden tepki gösterdiniz? Üstelik o kontenjanlar verilirken hepinizin onayı vardı' ifadelerine yer verdi

Yine kiralık vekil, yine CHP! Bu kez sahnede Özgür Özel var...

ÖZGÜR ÖZEL SERT SÖZLERLE ELEŞTİRMİŞTİ!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimlerin ardından eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu DEVA, Gelecek ve Saadet Partilerine verilen 39 milletvekili hakkında eleştirmişti. Özgür Özel, 'Müzakereye dayalı pazarlıklarla, bu partinin evlatlarının hak ettiği sıraları, yüzde 0,1'lik yüzde 0,7'lik partilere verip, 39 milletvekilini CHP'den alıp kimseye vermezsin' diyerek sert tepki göstermişti. İşte CHP'den Saadet Partisi'ne kiralık vekil gönderilmesi, Özgür Özel'in bu sözlerini akıllara getirdi. Özel'e tepki gecikmedi: CHP'de hiçbir şey değişmiyor...

Yine kiralık vekil, yine CHP! Bu kez sahnede Özgür Özel var...

AKILLARA 2018'DEKİ KİRALIK VEKİL OLAYINI GETİRDİ!

CHP'nin yüzde 1'lik partilere vekil kiralaması akıllara İYİ Parti'ye Meclis'te grup kurdurmak için dönemin Genel Başkanı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen 15 kiralık milletvekilini getirdi.

Dönemin CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, kiralık vekillerin adlarını teker teker sayarak '15'liler artık yuvada, görevleri tamam. Söz konusu adalet ise söz konusu demokrasi ise söz konusu güçlü bir Türkiye ise söz konusu vatan ise gerisi teferruattır' diyen 15 arkadaşımız görevlerini yaparak, gönül huzuruyla bugün partimize dönüyorlar' demişti.

Yine kiralık vekil, yine CHP! Bu kez sahnede Özgür Özel var...

AKŞENER: HAYATIMIN EN BÜYÜK PİŞMANLIĞI

Mayıs 2023 seçimlerinde Millet İttifakı'nın tarihi hezimetinin ardından Partisinin olağan kurultayında açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener; 'Biz önce bu parti seçime girebilsin diye CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. Sayın Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum ancak o gün bugündür bu 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik.' demişti.
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