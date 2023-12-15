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Denizli'de krom maden ocağında göçük: İki ölü bir yaralı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir krom madeninde meydana gelen göçükte biri mühendis 3 personel göçük altında mahsur kaldı. Bölgeye gelen arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmada maden mühendisi Kadir Özer ile işçilerden Mustafa Karahan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Göçük altında kalan işçilerden Rıfat Salman ise olaydan 4 saat sonra enkazdan yaralı olarak kurtarılarak, hastanede tedaviye alındı.

Ekleme: 15.12.2023 - 09:10 Güncelleme: 15.12.2023 - 09:13 / Editör: Ozge Selin
Denizli'de krom maden ocağında göçük: İki ölü bir yaralıOlay, saat 23.00 sıralarında Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailler Mahallesi Devekonağı mevkisinde faaliyet gösteren bir krom madeninde meydana geldi.

Madencilik Limited Şirketine ait Acıpayam Şubesindeki krom madeninde yürütülen çalışma sırasında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu.

İlk belirlemelere göre maden Mühendisi Kadir Özer ile işçilerden Rıfat Salman ve Mustafa Karahan yaklaşık 4 metrelik göçükte toprak ve moloz yığınları altında kaldı. Diğer işçiler kendi imkanları ile arkadaşlarını kurtarmak için çalışma başlatılırken, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi.

Denizli'de krom maden ocağında göçük: İki ölü bir yaralı

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sürdürdüğü arama kurtarma çalışması sırasında mühendis Özer ile işçilerden Karahan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Göçük altında bulunan Mustafa Karahan için arama kurtarma ekipleri çalışmalarına devam etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, krom maden ocağındaki göçük ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını belirterek, 'Denizli Acıpayam ilçemizde meydana gelen maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili olarak adli soruşturma başlatılmıştır' ifadelerini kullandı.

Denizli'de krom maden ocağında göçük: İki ölü bir yaralı

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, maden ocağına gelerek görevlilerden bilgi aldı. Bu sırada göçük altında mahsur kalan işçi Rıfat Salman, ekiplerin yoğun müdahalesi ile olaydan 4 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde bulunan sağlık görevlileri tarafından yapılan Salman, önce Acıpayam Devlet Hastanesi'ne, ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Salman'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, incelemelerde bulunduktan gazetecilere açıklama yaptı. Vali Coşkun, yaklaşık 4 metre oluşan göçükte maden mühendisi Kadir Özer ile Mustafa Karahan'ın hayatını kaybettiğini, işçilerden Rıfat Salman'ın ise yaralı olarak kurtarıldığını kaydetti. Arama kurtarma ekiplerini yoğun çabalarından dolayı tebrik eden Vali Coşkun şunları söyledi:

Denizli'de krom maden ocağında göçük: İki ölü bir yaralı

'Acıpayam ilçemizin Karaismailler köyündeki krom madeninde göçük meydana geldi. Bu göçük neticesinde, 3 arkadaşımız göçük altında kaldı. Çok şükür bir arkadaşımızı göçük altından kurtarıp, şu an hastaneye naklettik, sağlık durumu gayet iyi, bir sıkıntısı yok aldığımız bilgilere göre, ama diğer 2 arkadaşımızı kaybettik. Birazdan o arkadaşlarımızı maden ocağından çıkartmış olacağız. Ben ölen arkadaşlarımıza rahmet diliyorum, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Maden ocağının yaklaşık yatay seviyede bin metre olduğu ifade edildi. Dışarı çıkan arkadaşlarımızın ifadesine göre bunun yaklaşık 700-800 metresinde 3-4 metrelik göçük oluşmuş. Tabi bu hususlar orda yapılacak olan teknik inceleme neticesinde ortaya çıkacaktır. Şu an için bu konularla ilgili çok ayrıntılı bir bilgi vermek mümkün değil, teknik ekipler konuyu inceleyip neticesinde gerekli açıklamalar yapılacaktır. Üzücü bir kaza, olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma neticesini zaten olay netleştikten sonra gereği yapılacaktır.'

Göçükte hayatını kaybeden Özer ile Karahan'ın cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma sürdürülüyor.
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