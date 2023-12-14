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Hasan Bitmez hayatını kaybetti!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) konuşma yaptığı sırada fenalaşıp bayılan Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise X hesabından yaptığı paylaşımda "Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez'i yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kaybettik. Hasan Bitmez'e Allah'tan rahmet; ailesine, Saadet Partisi camiasına, Meclisimize ve milletimize başsağlığı diliyorum." dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu arayarak taziye dileklerini iletti.

Hasan Bitmez hayatını kaybetti!
Ekleme: 14.12.2023 - 12:53 Güncelleme: 14.12.2023 - 14:13 / Editör: Ozge Selin
Hasan Bitmez hayatını kaybetti!
TBMM Genel Kurulunda fenalaştıktan sonra hastanede tedavi altına alınan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez vefat etti.

Sağlık Bakanı Koca: Saat 11:50'de vefat etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "12 Aralık Salı günü TBMM Genel Kurulundaki konuşması sırasında rahatsızlık geçiren Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kocaeli Milletvekili Sn. Hasan Bitmez, tedavi altına alındığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün 11:50’de vefat etti." ifadelerini kullandı.
Koca, "Sayın vekilimize Allah’tan rahmet, ailesine, Saadet Partisi başta olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun." dedi.

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, bütçe görüşmeleri sırasında kürsüde kalp krizi geçirdi. Bitmez'e ilk müdahaleyi doktor vekiller yaptı. Kalp masajı yapılarak hastaneye kaldırılan Bitmez'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da, sosyal medya hesabından, "Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez'i yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kaybettik. Hasan Bitmez'e Allah'tan rahmet; ailesine, Saadet Partisi camiasına, Meclisimize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." açıklamasında bulundu.

Meclis'te tören düzenlenecek
Hasan Bitmez için Meclis'te bugün saat 16.00'da cenaze töreni düzenlenecek.

Erdoğan'dan taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu telefonla arayarak taziyelerini iletti.
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Hasan Bitmez hayatını kaybetti!
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