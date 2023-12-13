  • USD: 28,98 - 29,03
  • EURO: 31,26 - 31,32
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul'da 'Huzur' uygulaması: Aranan 732 zanlı yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 732 şüpheli yakalandı. 519 zanlı gözaltına alındı.

Ekleme: 13.12.2023 - 12:05 Güncelleme: 13.12.2023 - 12:06 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da 'Huzur' uygulaması: Aranan 732 zanlı yakalandı
Yurt genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması adına çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler gece-gündüz uygulama noktaları oluşturuyor, devriye geziyor.

Büyük oranda suçların önlendiği İstanbul'da harekete geçen ekipler, geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.

Bin 750 personelli uygulama

İl , birinci aşamada dün 20.00-22.00 saatlerinde kent genelinde 219 noktada bin 750 personelli uygulama yapıldı.

Polis helikopteri ve Deniz Limanı Şubesine ait 2 bot da kullanıldı.

519 gözaltı

İkinci aşamada ise bin 727 personelin katılımıyla 22.00-23.59 saatlerinde umuma açık yerlere yönelik denetimle sona eren 'Huzur İstanbul' uygulaması yapıldı.

Denetimlerde, 193 bin 51 kişiye genel bilgi taraması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 732 şüpheli ile yoklama kaçağı 148 kişi yakalandı, 519 zanlı gözaltına alındı.

Ele geçirilenler

Aramalarda, 50 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 7 kurusıkı tabanca, 535 fişek, 3 kilo 384 gram uyuşturucu madde, 44 uyuşturucu hap ile bunların satışından elde edildiği değerlendirilen 43 bin 675 lira ele geçirildi.

Uygulamada, halka açık 480 yer denetlendi, 5 iş yeri ile 7 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Sürücülere 478 bin TL ceza kesildi

Denetimlerde, 23 bin 772 araç ve 2 bin 333 motosiklet kontrol edildi, bunların 1600'ü ile 26 sürücüye işlem yapıldı, 16 araç trafikten men edildi.

Uygulamada sürücülere toplam 478 bin 425 lira para cezası kesildi.
Cumhuriyet tarihinin ilk obüs ihracatı gerçekleşecek: Ülkeler almak için sıraya girdi! Üç dakikada operasyona hazır
Kurtulmuş: Dünya, İsrail yardakçısı 10 ülkeden de büyüktür ve bunun hesabını bir gün soracaktır
Can Ataklı'dan skandal sözler: Bıktım artık bu Gazze edebiyatından...
Hazırlıklar tamam! Uzay yolcumuz Alper Gezeravcı geri sayıma başladı
İsrail vahşetinin korkunç yüzü tek karede görüntülendi! Gazzeli sivilleri diri diri mezara soktular!
İstanbul'da metrobüs çilesi bitmiyor! Metrobüsler kapasiteyi kaldırmıyor
Özgür Özel pazarlık peşinde: PKK'nın partisi DEM'i ziyaret edecek! Pazarlıkta kim ne istiyor?
AK Parti yerel seçim hazırlıklarını hızlandırdı: Başkan Erdoğan’dan 3 isim önerisi!
Ankara'da büyük skandal! Mansur Yavaş park alanını bile sattı: Halkın hakkını yandaşlarına peşkeş çekti
Siyonist İsrail'den savaş suçu itirafı! 'Fosfor bombası kullanıyoruz'
AB'den Türkiye yorumu: Kilit ortak olmayı sürdürüyor
74 yıllık esaret: Kudüs! Kan, barut ve gözyaşı
İçişleri Bakanlığı duyurdu! İNTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan isim İstanbul'da yakalandı
Seyir halindeki İETT otobüsü küle döndü!
ABD Başkanı Biden itiraf etti: Netanyahu'ya büyük şok! İsrail dünyanın desteğini kaybetmeye başladı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten MKYK sonrası önemli açıklamalar!
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca AK Parti'den ihraç edildi
İYİ Parti'de bir istifa daha! İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan sosyal medyadan duyurdu!
Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez, TBMM kürsüsünde bayıldı
Alman korktu: Yakında Almanya'da da bir Erdoğan partisi kurulabilir
Hırsız yerleştiği eve kendini kilitledi: Bakın nereden nasıl kaçtı!

Hırsız yerleştiği eve kendini kilitledi: Bakın nereden nasıl kaçtı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! İkinci el araç satışında yeni düzenleme

Resmi Gazete'de yayımlandı! İkinci el araç satışında yeni düzenleme

İzmir’in Seçil Erzan’ı kaçtı! 100 milyonluk vurgunu böyle yapmış…

İzmir’in Seçil Erzan’ı kaçtı! 100 milyonluk vurgunu böyle yapmış…

Bu ayrıntıyı sakın gözünüzden kaçırmayın: Eviniz elinizden alınabilir!

Bu ayrıntıyı sakın gözünüzden kaçırmayın: Eviniz elinizden alınabilir!

Aylık kazançları dudak uçuklattı: Çalıştıracak adam bulamıyoruz!

Aylık kazançları dudak uçuklattı: Çalıştıracak adam bulamıyoruz!

Tüm servetini kaptıracaktı! Polisin dikkati sayesinde kurtulmayı başardı: Her şeyi biliyorlardı!

Tüm servetini kaptıracaktı! Polisin dikkati sayesinde kurtulmayı başardı: Her şeyi biliyorlardı!