15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza! 8 araç birbirine girdi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza yaşandı. Avrupa Yakasından Anadolu Yakasına geçiş güzergahında 8 aracın birbirine girdiği kaza sebebiyle köprünün iki yönünde de uzun araç kuyrukları oluştu.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kaza, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa Yakasından Anadolu Yakasına geçiş güzergahında saat 10.00 sıralarında meydana geldi.
8 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ
Edinilen bilgiye göre, aynı yönde giden iki araç henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza yaptı.
Kazaya 6 aracın daha karışmasıyla zincirleme trafik kazası meydana geldi. Diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken Avrupa'dan Anadolu istikametine geçişte trafik tek şeritten verildi.
Kaza nedeniyle köprüde iki yönde de trafikte yoğunluk yaşandı.
Kaza yapan araçların kaldırılması için çalışmalar sürüyor.
Kaza, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa Yakasından Anadolu Yakasına geçiş güzergahında saat 10.00 sıralarında meydana geldi.
8 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ
Edinilen bilgiye göre, aynı yönde giden iki araç henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza yaptı.
Kazaya 6 aracın daha karışmasıyla zincirleme trafik kazası meydana geldi. Diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken Avrupa'dan Anadolu istikametine geçişte trafik tek şeritten verildi.
Kaza nedeniyle köprüde iki yönde de trafikte yoğunluk yaşandı.
Kaza yapan araçların kaldırılması için çalışmalar sürüyor.