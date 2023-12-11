Sakarya'da korku dolu anlar! Kız arkadaşını silahla rehin aldı...
Sakarya'da Z.K isimli şahıs bankta oturdukları sırada kız arkadaşı T.S.'yi silahla rehin aldı. Bölgeye hemen polis ekipleri çağırıldı. Parkta kuş uçurtmayan ekiplerin uzun süren ikna çalışmaları sonucu Z.K. gözaltına alındı.
Yürekleri ağza getiren olay Sakarya'nın Karasu İlçesi'ndeki İncilli Mahallesi 620. Sokak üzerindeki parkta meydana geldi.
Z.K isimli şahıs, bankta oturdukları esnada kız arkadaşı T.S'yi silahla rehin aldı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, uzun uğraşlar neticesinde çevreye korku saçan şahsı ikna ederek gözaltına aldı.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Z.K isimli şahıs, bankta oturdukları esnada kız arkadaşı T.S'yi silahla rehin aldı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, uzun uğraşlar neticesinde çevreye korku saçan şahsı ikna ederek gözaltına aldı.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.