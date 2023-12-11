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Netanyahu’nun oğlundan mide bulandıran paylaşım! Siyonistlerin kuklası PKK’ya böyle sahip çıktı

İsrail, ABD desteğiyle yürüttüğü Gazze katliamında sivilleri öldürmeye devam ediyor. "Güvenlik" bahanesiyle Gazze'yi işgal eden, 18 bine yakın sivili katlederek topraklarına el koyan İsrail, Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırımı, iğrenç algı operasyonlarıyla haklı göstermeye çalışıyor. Türkiye başta olmak üzere giderek artan uluslararası tepkilere karşı harekete geçen Siyonistler, çaresizce her koldan saldırma yarışına girdi. Son olarak Binyamin Netanyahu'nun ABD kucağında yaşayan oğlu Yair Netanyahu, terör örgütü PKK ile ilgili alçak bir paylaşıma daha imza attı.

Netanyahu’nun oğlundan mide bulandıran paylaşım! Siyonistlerin kuklası PKK’ya böyle sahip çıktı
Ekleme: 11.12.2023 - 10:22 Güncelleme: 11.12.2023 - 10:25 / Editör: Ozge Selin
Netanyahu’nun oğlundan mide bulandıran paylaşım! Siyonistlerin kuklası PKK’ya böyle sahip çıktı
İsrail'in Gazze katliamında şimdiye dek 18 bine yakın sivil vahşice öldürüldü. Hamas bahanesiyle Gazze işgalini başlatan, saldırılarında yalnızca sivilleri hedef alarak Gazze'den Filistin halkının izlerini silmek için çabaladığını ispat eden İsrail, soykırımı haklı göstermek için her yolu deniyor.

KATİLİN OĞLUNDAN İĞRENÇ PROPAGANDA

Başta Türkiye olmak üzere artan uluslararası tepkilere karşı giderek daha da alçak propagandalara imza atan İsrail tetikçileri, bu kez de terör örgütü PKK için düğmeye bastı. Katiller ordusunun başında bulunan Başbakan Binyamin Netanyhau'nun oğlu Yair Netanyahu, iğrenç bir paylaşıma imza attı. ABD'nin beslediği Yair Netanyahu, Gazze soykırımının başladığı günden bu yana yaşadığı Miami'den katliam çağrılarında bulunan paylaşımlar yapmıştı.

Netanyahu’nun oğlundan mide bulandıran paylaşım! Siyonistlerin kuklası PKK’ya böyle sahip çıktı

SİYONİSTLERİN FONLADIĞI PKK'YA 'DESTEK' ÇAĞRISI

Filistin halkına yönelik nefretiyle bulunan Yair Netanyahu, bu kez İsrail'e en sert tepki gösteren ülke olan Türkiye'yi hedef aldı. Yair Netanyahu, yıllardır Siyonistler tarafından da fonlandığı bilinen terör örgütü PKK'ya 'sahip çıktı'.

Netanyahu'nun oğlundan mide bulandıran paylaşım! Siyonistlerin kuklası PKK'ya böyle sahip çıktı
Instagram hesabında İsrail soykırımına destek veren paylaşımlarda bulunan Yair Netanyahu, terör örgütü ile ilgili yaptığı paylaşımla Siyonistlerin oyunlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Yair Netanyahu, Instagram hesabından terör örgütü PKK'nın sözcülüğüne soyunup, örgütün paçavrasını 'Free Kurdistan' sözleriyle paylaştı.

Netanyahu’nun oğlundan mide bulandıran paylaşım! Siyonistlerin kuklası PKK’ya böyle sahip çıktı

BU İLK DEĞİL

Yair Netanyahu, gündemi değiştirmek için benzer bir yola daha önce de başvurmuştu. Türkiye'nin İsrail'e tepki gösterdiği her olayın ardından terör örgütünün savunuculuğunu yapan oğul Netanyahu daha önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinden duyduğu rahatsızlığa benzer bir alçaklıkla yanıt vermişti.

Başkan Erdoğan'ın, İsrail'in Filistinlilere yaptığı saldırıyla ilgili bütün dünyayı harekete geçmeye çağıran ve 'İslam ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyayı İsrail'in Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e ve Filistinlilerin evlerine yönelik saldırılarına karşı etkili şekilde harekete geçmeye davet ediyorum' ifadelerini kullandığı paylaşımın altına PKK paçavrasının bir görselini iliştirmişti.


Netanyahu’nun oğlundan mide bulandıran paylaşım! Siyonistlerin kuklası PKK’ya böyle sahip çıktı
GAZZE KASABI SÖZLERİ RAHATSIZ ETTİ

Yair Netanyahu'nun PKK propagandası yapmasının zamanlaması ise dikkat çekti. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde icra edilen Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Gazze'de yaşanan katliama değinerek sert sözler kullanmıştı.

'Gazze'de son asrın en büyük mezalimlerinden birini yapan Netanyahu, adını tarihe şimdiden 'Gazze kasabı' olarak yazdırmıştır.' Diyerek Netanyahu'yu hedef alan Başkan Erdoğan, 'İsrail, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Filistin coğrafyasında uyguladığı her zulmün hesabını verecektir. Bundan kaçış yok, Netanyahu nereye kaçar bilemiyorum.' demişti. İşgalcileri açık dille uyaran Erdoğan, 'İsrail gerçek bir orduyla karşı karşıya geldiğinde paramparça olacaktır. İsrail yönetimini böyle bir acı akıbetle karşı karşıya gelmeden aklını başına toplaması için uyarıyorum.' diye konuşmuştu.


Netanyahu’nun oğlundan mide bulandıran paylaşım! Siyonistlerin kuklası PKK’ya böyle sahip çıktı
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