Kızı kendisini videoya kaydedenlere mesaj attı! Şok gerçek ortaya çıktı: Devam edelim mi?

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde yaşayan Cüneyt D.(47), Temmuz 2022'de öz kızı Yaren D.'nin Maltepe'deki evine geldi. Cüneyt D., yaklaşık 3 ay boyunca kızı Yaren D.(24) ve imam nikahlı eşi Murat K.(39)'nin evinde kaldı. İddiaya göre bir süre sonra Yaren D., babasını evinde istemedi.Evden gitmesi için sürekli babasına baskı yapan kadın, bununla da yetinmedi, babasını göndermek için imam nikahlı eşi Murat T. ile birlikte akıl almaz bir plan hazırladı. Gidecek yeri olmadığından kızının evinde kalmaya devam eden baba Cüneyt D. ise öz kızı tarafından hayatının kabusunu yaşayacağından habersizdi.İddiaya göre 15 Ekim 2022 akşamı Yaren D. ve eş, babasının da evde olduğu esnada babasını dövdürmek için anlaştığı iki kişiyi eve çağırdı. Bir süre sonra kızının ve damadının evden ayrıldığını anlayan baba Cüneyt D., odasında otururken evde kalan iki yabancı kendisini salona çağırdı. Kızının arkadaşları olduğunu düşünen talihsiz adam, salona gider gitmez korku dolu anlar başladı.Cüneyt D.'yi sandalyeye oturtan iki saldırgan, ellerindeki sopalarla vurmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran Cüneyt D., daha fazla başına darbe almamak adına felç numarası yaparak kendisini yere atsa da fayda etmedi. İddiaya göre saldırganlardan biri belindeki silahı çıkararak talihsiz adamın başına dayadı.Saldırganlar, ölüm tehditleriyle beraber defalarca Cüneyt D.'nin vücuduna sopa, yumruk ve tekmelerle vurdu. Bu da yetmezmiş gibi biri baltayla boğazını kesmekle tehdit ederken diğer saldırgan da video kaydına aldı. İddiaya göre videoyu Yaren D.'ye atan saldırgan, 'Yenge dövmeye devam edelim mi' diye sordu. Kan revan içinde kalan adam, kendisine saldıran adamın kızıyla konuştuğunu anlayıncaysa beyninden vurulmuşa döndü.Saldırganların yediği dayaktan gözünü zor açan Cüneyt D.'nin cebindeki tüm parasını ve telefonunu da çalarak evden kaçmasından sonra Yaren D. eve geldi. Talihsiz baba, kızından kendisini hastaneye götürmesini istemesine rağmen iddiaya göre vicdansız kadın, babasını hastaneye dahi götürmedi ve tek başına gitmesine de engel oldu.Günlerce tek başına iyileşmeye çalışan adam, kızının kendisine saldırmaları için adam tuttuğunu ve azmettirdiğini düşündükçe savcılığa gitme kararı aldı. Cüneyt D., kızından, damadından ve kendisine saldıran iki kişiden şikayetçi oldu. Savcılıkça hazırlanan iddianamede yer alan bilirkişi raporunda dosyada yer alan görüntü ve ses kayıtlarında olayı doğrular nitelikte bulguların elde edildiği yer aldı. Müştekinin yere yatırılmış görüntülerinin bulunduğu, ve kızı Yaren D.'nin 'Su mu verin şuna, iğnesi olmadı tümör var ileri derecede, ölecek, son demleri, tamam abim su verin şuna, geliyoruz biz yarım saate kalmaz, geldim ben, dokunma daha' şeklinde mesajlarının bulunduğu ortaya çıktı.Şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde müştekiyi gece vaktinden sayılan zaman diliminde birden fazla kişi ile birlikte silahla tehdit ederek alıkoydukları, hürriyetinden mahrum bıraktıkları, cebinden parasını ve cep telefonunu alarak hakimiyet alanına aldıkları ve tüm bu eylemleri planladıkları tespit edildi. Şüpheliler Yaren D. ve Murat K.'ye 'Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma', 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 25 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Müşteki Cüneyt D.'ye saldıran iki şüphelinin ise farklı bir soruşturma kapsamında değerlendirildiği beliritildi.