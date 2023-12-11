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Kastamonu'da sokak köpeği dehşeti! Geçim kaynağı telef oldu

3 yıl önce çiftlik kurmak için tavuk beslemeye başlayan Birgül Büyükkayaoğlu, hayatının şokunu yaşadı. Tavukları sokak köpekleri tarafından telef edilen talihsiz kadın, gözyaşlarına boğuldu.

Ekleme: 11.12.2023 - 14:09 Güncelleme: 11.12.2023 - 14:14 / Editör: Ozge Selin
Kastamonu'da sokak köpeği dehşeti! Geçim kaynağı telef olduTürkiye'de başıboş sokak köpekleri sorunu devam ediyor...

Birçok insanın canını alan köpekler, vatandaşların geçim kaynaklarına dahi saldırıyor.

Bunun bir örneği ise Kastamonu'da yaşandı. Kuzeykent Mahallesi'nde yaşayan Birgül Büyükkayaoğlu, yaklaşık 3 yıl önce satın aldığı 3 tavuğu yetiştirmeye başladı. Tavuk çiftliği kurmak isteyen Birgül Büyükkayaoğlu'nun beslediği tavukların sayısı 40'a ulaştı.

Büyükkayaoğlu'nun bahçesindeki kümese giren sokak köpekleri, 40 tavuğu telef etti.

Kastamonu'da sokak köpeği dehşeti! Geçim kaynağı telef oldu

Sokak köpekleri için çözüm istedi

3 yıldır emek vererek beslediği tavukları telef olan Büyükkayaoğlu, sokak köpekleri için bir çözüm üretilmesini istedi.

'Geçimizi bu işle karşılıyorduk'

Beslediği tavukların yumurtasını satarak ev ekonomisine destek sağladığını ifade eden Birgül Büyükkayaoğlu, “Hayalim 3 tavuk ile başladığım bu işte çiftlik kurmaktı. 3 tavuktan, 3 yıllık süreçte yaklaşık 40-50 tane tavuk ürettim. 3 yıldır da tavukların yumurtasını satıp kendime ek gelir sağlıyordum, geçimimizi bu işle karşılıyorduk. Cuma günü öğle saatlerinde, ben işteyken komşularım aradı, 'Tavuklarını sokak köpekleri telef ediyor, gel' dediler. Ben de iş yerimden eve geldiğimde zaten kümeste 40 tane tavuğum telef olmuştu.

Geriye 5 tane falan tavuğum kalmış. Onlar kaybolmuştu. Onları da komşularımızla birlikte arayıp bulduk. Ben, bu tavuklara 3 yıldır emek veriyorum. Hayalim bir çiftlik kurup işlerimi büyütmekti. Ama şu anda elimde kalan sadece 3-5 tane tavuk. Onlar da zaten yaralılar. Yetkililerden yardım bekliyorum.” dedi.

'Tavuklarımı telef olmuş halde görünce yıkıldım'

Tavuklarını görünce büyük üzüntü yaşadığını ifade eden Büyükkayaoğlu, “Evime geldiğimde tavuklarımı telef olmuş halde görünce yıkıldım. Ben şimdi tavuklarımı geçtim, kendi canımın peşine düştüm. Çünkü saat 06.00 gibi kalkıp işe gidiyoruz.

Çocuklarımızı okula gönderiyoruz. Dün saat 07.00 gibi işe gitmek için evimden çıktım. Aynı köpek sürüsüyle karşılaştım. Korktum, aracımı alıp işe öyle gitmek zorunda kaldım.
Çünkü köpeklerden korktum. Sokak köpekleri konusunda yetkililerden yardım bekliyoruz. Bütün emeklerim boşa gitti. 3 yıllık emeğim, hayallerim hepsi bitti.” diye konuştu.

Kastamonu'da sokak köpeği dehşeti! Geçim kaynağı telef oldu
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