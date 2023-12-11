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Eski tip ehliyet kullananlar dikkat! Ehliyetini 2016'dan önce alanların gözü bu tarihte...

2016 yılından önce alınan eski tip ehliyetlerin yenileme süresinin ne zamana kadar devam edeceği merak ediliyor. Peki eski tip ehliyetlerin yenileme süresi ne zaman bitecek? İşte o tarih..

Ekleme: 11.12.2023 - 15:52 Güncelleme: 11.12.2023 - 15:59 / Editör: Ozge Selin
Eski tip ehliyet kullananlar dikkat! Ehliyetini 2016'dan önce alanların gözü bu tarihte...
2023 yılının son günlerine girdiğimiz bugünlerde en çok merak edilenler arasında eski tip ehliyetlerin kullanım süresinin ne zaman sona ereceği yer alıyor.

Eski tip ehliyetlerin yenileme süresi 2022 yılında İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile uzatılmıştı.

Geçtiğimiz sene İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile eski tip ehliyetlerin yenileme süresinin 2 yıl uzatıldığı açıklanmıştı.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;

'Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe giren Geçici 10 uncu maddesi “… Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olan ve 2918 sayılı Kanuna göre değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemleri beş yıl içerisinde tamamlanır. Gerekmesi halinde bu süre İçişleri Bakanlığınca uzatılabilir.” hükmündedir.

Bu kapsamda ülkemizde ve dünyada 2020-2022 yılları arasında pandemi nedeniyle vatandaşlarımızın müracaat edememeleri ve nüfus müdürlüklerimizde yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla 01.01.2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi, Bakanlığımızca 31.12.2022 tarihinden itibaren iki yıl süre ile uzatılmıştır.'

Peki eski tip sürücü belgelerini yenilemek için son tarih ne? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Eski tip ehliyet kullananlar dikkat! Ehliyetini 2016'dan önce alanların gözü bu tarihte...

Ehliyeti yenilemek için son tarih ne?

1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip ehliyetlerin değiştirme süresinin 31 Aralık 2022'den itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığı açıklandı. Buna göre eski tip ehliyet kullananlar 31 Aralık 2024 tarihine kadar ehliyetlerini değiştirebilecek.
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