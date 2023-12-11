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Akkuyu için devreye girdi: Türünün tek örneği! Türkiye'de bir benzeri daha yok

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat sahasında, nükleer santralin işletilmesinde kullanılacak yüksek hassasiyetli su kontrolünü sağlamak ve güç ünitelerinin devreye alınmasına hazırlık aşamasında ekipman yıkama işlemlerini yapmak üzere bir kimya laboratuvarı devreye alındı. Laboratuvar uzmanları, Akkuyu NGS'nin su ortamındaki kimyasal parametrelerin ultra düşük konsantrasyonlarının belirlenmesine yönelik karmaşık işlemleri gerçekleştirmek için iyon kromatografi cihazı kullandı. Bu cihazın alt ölçüm limiti bakımından Türkiye'de bir benzeri daha yok.

Akkuyu için devreye girdi: Türünün tek örneği! Türkiye'de bir benzeri daha yok
Ekleme: 11.12.2023 - 12:10 Güncelleme: 11.12.2023 - 12:12 / Editör: Ozge Selin
Akkuyu için devreye girdi: Türünün tek örneği! Türkiye'de bir benzeri daha yok
Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat sahasında, nükleer santralin işletilmesinde kullanılacak yüksek hassasiyetli su kontrolünü sağlamak ve güç ünitelerinin devreye alınmasına hazırlık aşamasında ekipman yıkama işlemlerini yapmak üzere bir kimya laboratuvarı devreye alındı.

Akkuyu NGS'nin Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, kimya laboratuvarının devreye alınmasıyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Bu laboratuvar, Türkiye Cumhuriyeti'nde bu işleve sahip ilk laboratuvardır. Laboratuvarda, NGS kaynak ve yıkama suyunun kalite göstergelerinin doğrudan inşaat sahasında günde 24 saat izlenmesini sağlayacak gelişmiş ekipmanlar kullanılmaktadır. Laboratuvar uzmanları şimdiden, ilk güç ünitesinin devreye alınmasına hazırlık olarak Akkuyu NGS'nin teknolojik sistemlerinin ekipman ve boru hatlarının yıkanması için gerekli olacak tuzdan arındırılmış suyun kimyasal analizini yapıyorlar. Laboratuvarda hem deneyimli Rus mühendislerin hem de bilgi, deneyim ve modern kimyasal izleme teknolojilerini benimseyen genç Türk uzmanların çalıştığını da belirtmeliyim.”

Akkuyu için devreye girdi: Türünün tek örneği! Türkiye'de bir benzeri daha yok

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise kimya analiz laboratuvarıyla ilgili şu bilgilere yer verildi:

“Akkuyu NGS'de yer alan 3+ Nesil VVER-1200 tipi reaktörlerle donatılan güç üniteleri, yüksek öneme sahip bir dizi güvenlik unsuru barındırıyor. Bu unsurlardan birini, devrelerdeki suyun birbirine karışmamasını sağlayan çift devreli buhar üretimi oluşturuyor. Kimya laboratuvarı uzmanları, ultra saf, tuzdan arındırılmış suyun göstergelerini modern uluslararası gerekliliklere uygunluk açısından analiz edecek. Laboratuvar, reaktörün ilk kapalı devresinde, yani reaktör ünitesi ile buhar jeneratörü arasında sirkülasyonu sağlamak için tasarlandı.

Laboratuvar uzmanları, Akkuyu NGS'nin su ortamındaki kimyasal parametrelerin ultra düşük konsantrasyonlarının belirlenmesine yönelik karmaşık işlemleri gerçekleştirmek için iyon kromatografi cihazı kullanıyor. Bu cihazın alt ölçüm limiti bakımından Türkiye'de bir benzeri daha bulunmuyor.”

Akkuyu için devreye girdi: Türünün tek örneği! Türkiye'de bir benzeri daha yok
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