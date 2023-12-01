Gazze'deki soykırımın gölgesinde Kudüs'te 8. cuma! Terör devleti İsrail'den Mescid-i Aksa'ya abluka

Terör devleti İsrail, tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de sistematik bir soykırım yapıyor. ABD ve Batı'nın kesintisiz bir şekilde arka çıktığı katliamlarda 15 binden fazla Filistinli siyonist bomba ve kurşunlarla can verdi.Bir haftadır devam eden insani ara ve sözde ateşkes İsrail tarafından son buldu. ABD'den dün akşam gelen 'Kalıcı ateşkese karşıyız' açıklamasından destek alan İsrail, cuma sabah saatlerinde Gazze'yi yeniden vurmaya başladı.Katliamların gölgesinde gözler Kudüs'te eda edilecek olan 8. cuma namazına çevrildi.İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana geçen 7 haftalık zaman diliminde Müslümanların Mescid-i Aksa'da namaz kılmasını kısıtladı. Bugün de İsrail kısıtlamaları nedeniyle Mescid-i Aksa haremi içerisi ve avlusu cuma namazı öncesi boş olduğu görüldü.Yüzlerce Filistinli, Mescid-i Aksa'yı karşıdan gören Ra's el-Amud Mahallesi'ndeki camide ve caminin çevresindeki kaldırımlarda saf tuttu.İsrail güçleri, namazı Mescid-i Aksa yakınındaki Vadi el-Cevz Mahallesi'nde kılmak isteyen Filistinli gençlere ise göz yaşartıcı gazın yanı sıra TOMA'dan sıkılan pis kokulu sularla müdahale etti.TOMA'dan sıkılan pis su Mescid-i Aksa çevresindeki sokaklarda kalıcı kötü koku oluşturdu.