Beykoz'da İETT kazası: Kaygan yolda kontrolden çıktı

Megakent İstanbul'da sıkça toplu ulaşım krizleri yaşanıyor.İBB yönetimindeki otobüsler aksamaları veya kazaları ile gündeme geliyor.Kaza saat 09.00 sıralarında Beykoz Yeni Mahalle Küçüksu Caddesi üzerinde yaşandı.İçinde yolcu bulunmayan 136B hatlı İETT otobüsünün şoförü Emre Çağlar Bülbül, caddede ilerlediği sırada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.Otobüs önce kaldırıma çıktı, ardından istinat duvarını aşarak çalılık alana girdi. Kazada, otobüs şoförü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bülbül, ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.