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Engin Polat'ın 'harçlık' dediği rakam dudak uçuklattı: Milyonlarca liralık havaleler için şoke eden savunma

Kara para aklama ve vergi kaçırdıkları iddiasıyla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin soruşturmasında şok edici detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Dilan Polat'ın adliyeyi inleten sözlerinin ardından Engin Polat'ın, verdiği ifadede hesabından çıkan milyonlarca liralık havaleler için yaptığı savunma 'pes' dedirtti. Engin Polat hesabından çıkan 25 milyon lira için "7 milyonunu kardeşime, 18 milyonunu da babama harçlık olarak yolladım." ifadelerini kullandı. İşte Engin Polat'ın ifadesinin detayları...

Ekleme: 8.11.2023 - 11:27 Güncelleme: 8.11.2023 - 11:38 / Editör: Ozge Selin
Engin Polat'ın 'harçlık' dediği rakam dudak uçuklattı: Milyonlarca liralık havaleler için şoke eden savunma
Kara para aklama ve vergi kaçırdıkları iddiasıyla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin soruşturmasında şok edici detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Dilan Polat'ın adliyeyi inleten sözlerinin ardından Engin Polat'ın, verdiği ifadede hesabından çıkan milyonlarca liralık havaleler için yaptığı savunma 'pes' dedirtti.

Engin Polat hesabından çıkan 25 milyon lira için '7 milyonunu kardeşime, 18 milyonunu da babama harçlık olarak yolladım.' ifadelerini kullandı.

Üstüne kayıtlı 16 gayrimenkulü ve 24 lüks aracı ticari faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarla aldığını söyleyen Engin Polat, MASAK raporundaki banka işlemlerinin faturalı ve resmi olduğunu, akış içindeki paraların da ticari faaliyetlerden kazanıp kendi hesabına yatırdığı olağan harcamaları olduğunu, yıllara göre artışların kazancının artmasından ve enflasyon artışından kaynaklandığını söyledi.

Banka hareketlerinde tespit edilen Dilan Polat'a gönderdiği 2 milyonu 'karımın ihtiyaçları' olarak adlandıran Engin Polat, kardeşine attığı 7 milyonu ve babasına attığı 18 milyonu ise 'harçlık' olarak nitelendirdi.

Engin Polat'ın 'harçlık' dediği rakam dudak uçuklattı: Milyonlarca liralık havaleler için şoke eden savunma

SAHTE FATURA TEMİN ETTİ!
Dp Güzellik Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketini ise Polat'ın 76 yaşındaki anneannesine gelir olsun diye onun üzerine yaptığını söyleyen Engin Polat, firmanın işlemlerini vekâleten babasının işlettiğini belirtti. Şirketin, Fekpen Plastik isimli firmadan 150 milyon lira değerinde gerçek bir alış ve satışı olmayan sahte fatura temin ettiği belirlendi.

Son olarak suçlamaları kabul etmediğini dile getiren Polat, 'Şirketlerimin faaliyetleri tamamen yasaldır. Olayın odağındaki Milda Gayrimenkul tamamen benim, eşimin ve hatta babamın birikimlerinin yeni işlere sermaye olacak, referans olması amacı ile yasal işlemler ile yüksek kredibilite oluşturmak amaçlı şirket bünyesinde toplanmasından ibarettir.'
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