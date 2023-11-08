Bakan Yumaklı açıkladı! Baraj inşaat çalışmaları başlıyor
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kısık Barajı inşaatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yumaklı, "Kahramanmaraş’ımızda 1 milyar 22 milyon TL yatırım bedelli Kısık Barajı inşaat çalışmalarını başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.
Bakan Yumaklı'nın açıklamaları ise şöyle:
'Kahramanmaraş'ımızda 1 milyar 22 milyon TL yatırım bedelli Kısık Barajı inşaat çalışmalarını başlatıyoruz.
Edeler diyarı şehrimizin bereketli topraklarını suyla buluşturmaya, üretimdeki gücüne güç katmaya devam edeceğiz.
Hayırlı, uğurlu olsun.'
Bakan Yumaklı'nın açıklamaları ise şöyle:
'Kahramanmaraş'ımızda 1 milyar 22 milyon TL yatırım bedelli Kısık Barajı inşaat çalışmalarını başlatıyoruz.
Edeler diyarı şehrimizin bereketli topraklarını suyla buluşturmaya, üretimdeki gücüne güç katmaya devam edeceğiz.
Hayırlı, uğurlu olsun.'