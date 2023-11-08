Bakan Yumaklı açıkladı! Baraj inşaat çalışmaları başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kısık Barajı inşaatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yumaklı, "Kahramanmaraş’ımızda 1 milyar 22 milyon TL yatırım bedelli Kısık Barajı inşaat çalışmalarını başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.Bakan Yumaklı'nın açıklamaları ise şöyle:'Kahramanmaraş'ımızda 1 milyar 22 milyon TL yatırım bedelli Kısık Barajı inşaat çalışmalarını başlatıyoruz.Edeler diyarı şehrimizin bereketli topraklarını suyla buluşturmaya, üretimdeki gücüne güç katmaya devam edeceğiz.Hayırlı, uğurlu olsun.'