Siirt'te LPG tankı patladı: 5'i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti

Siirt'in Kurtalan ilçesinde devrilen otomobilde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.İlçenin Gözpınar köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 72 KA 229 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi.LGP'li olduğu öğrenilen otomobil bir süre sonra alev aldı.Olay yerine itfaiye, AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangında, aralarında çocukların da olduğu 6 kişi hayatını kaybetti. Kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.