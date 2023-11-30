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Uyuşturucu maddeler ve silahlarla yakalandılar

İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1’i terör örgütü DHKP-C mensubu üç kişi, uyuşturucu maddeler ve silahlarla yakalandı.

Ekleme: 30.11.2023 - 10:46 Güncelleme: 30.11.2023 - 10:47 / Editör: Ozge Selin
Uyuşturucu maddeler ve silahlarla yakalandılar
İstanbul Emniyeti; Eyüp Sultan İlçesi'ne bağlı olan Kara Dolap Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapılan bir adrese operasyon düzenledi. M.B.K., C.K.K. ve K.A. isimli üç kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda; satışa hazır halde çok sayıda uyuşturucu madde, iki bin 650 lira nakit para, gizli bölmeye saklanmış üç ruhsatsız silah ve iki balistik yelek ele geçirildi.

'Uyuşturucu, Kasten Yaralama ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet' suçlarından kayıtları olan şüphelilerden C.K.K.'nın 2017 yılında terör örgütü DHKP-C tarafından kullanılan bir dernekte gözaltına alındığı, terör dosyası bulunduğu ve 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak, Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet' suçlarından toplamda beş suç kaydı olduğu saptandı.

'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak' suçundan dolayı adliyeye sevk edilen üç şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.
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