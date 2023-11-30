Trabzon'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Değirmendere Mahallesi Maçka yolu kavşağında durdurulan bir araçta arama yapıldı.Aramada, 9 ruhsatsız tabanca ve şarjörleri ele geçirildi.Olayla ilgili gözaltına alınan B.C, F.E.T. ve M.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.