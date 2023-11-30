  • USD: 28,86 - 28,91
  • EURO: 31,70 - 31,76
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Şimşekler geceyi aydınlattı! İstanbul'da sağanak hayatı felç etti: Sarıyer, Kadıköy, Küçükçekmece...

İstanbul'da gün boyu etkili olan sağanak yağış, hayatı durma noktasına getirdi. Trafik yoğunluğunun yüzde 95'e ulaştığı kentte şimşekler geceyi aydınlattı.

Şimşekler geceyi aydınlattı! İstanbul'da sağanak hayatı felç etti: Sarıyer, Kadıköy, Küçükçekmece...
Ekleme: 30.11.2023 - 10:25 Güncelleme: 30.11.2023 - 10:28 / Editör: Ozge Selin
Şimşekler geceyi aydınlattı! İstanbul'da sağanak hayatı felç etti: Sarıyer, Kadıköy, Küçükçekmece...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından İstanbul, sağanak yağışın etkisine girdi.

Gün boyu etkili olan sağanak yağış, akşam ve gece saatlerinde de aralıksız devam etti.

Şimşeklerin geceyi aydınlattığı kentte, bir binanın çatısına yıldırım isabet etti. Cadde ve sokaklar göle dönerken, araçlar ilerlemekte zorlandı.

İşinden çıkarak evine ulaşmaya çalışan vatandaşlar ise saatlerce trafikte beklerken, yoğunluk 90'ın üzerine çıktı.

Bakırköy'de araçlar kaldırıma çıktı

Ataköy, Doktor Remzi Kazancıgil Caddesi'nin bir kısmını su bastı. Su baskının ardından araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Bazı sürücüler ise araçlarının zarar görmesini önlemek için kaldırımdan gitmeyi tercih etti.

Otomobilinin su alarak hasar görmesini istemeyen ve kaldırıma park eden Halil Bahadır, 'Burada ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum, bu kadar su olacağını tahmin edemedim. Arabanın motorunun su alma durumu var, mecburen burada beklemek zorundayım. Bu araç su alsa ben bunun masrafını karşılayamam.

O yüzden bekliyorum, evime de gidemiyorum. Mahsur kalmak bu olsa gerek. Diğer sürücüler de kaldırımdan geçiyor. Şu anda suyun yüksekliği fazla, motorun su alma olasılığı var. Ben de su almaması için gitmemeyi tercih ediyorum.' dedi.

Şimşekler geceyi aydınlattı! İstanbul'da sağanak hayatı felç etti: Sarıyer, Kadıköy, Küçükçekmece...

Eyüpsultan'da toprak kayması

Olay, Karadolap Mahallesi Gamze Sokak'ta dün akşam saatlerinde meydana geldi. İstanbul'da gün boyu etkili olan yağmur nedeniyle boş arazide toprak kayması oluştu. Bu sırada kayan çamur yığını ise bir gecekondunun duvarına hasar vererek içeri doldu.

Çevre sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve zabıta ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, toprağın kaydığı alanda ve gecekonduda bir süre inceleme yaptı.

Şimşekler geceyi aydınlattı! İstanbul'da sağanak hayatı felç etti: Sarıyer, Kadıköy, Küçükçekmece...

Gecekondunun içinin çamurla dolduğunu tespit eden ekipler çevrede önlem aldı. Şans eseri yaralanma ve can kaybının olmadığı olayın ardından Eyüpsultan Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, tedbir amaçlı gecekonduda yaşayanları tahliye etti.

Beykoz'da üç ev boşaltıldı

Beykoz'da gün boyu devam eden sağanak yağışın etkisiyle toprak kayması meydana geldi.

Olayın yaşandığı sokaktaki 3 gecekondu tedbir amaçlı boşaltıldı.

Olayda evi zarar gören Bayram Bozkurt, 'Yoğun yağış vardı. O sebeple yukarıdan yağmur suyu benim çatıma geldi ve sonra o yağmur suyu ağaçları devirerek eve geldi. Amcamın kızı içerideydi. Cana geleceğine mala gelsin.' dedi.

Şimşekler geceyi aydınlattı! İstanbul'da sağanak hayatı felç etti: Sarıyer, Kadıköy, Küçükçekmece...

Silivri'de evleri su bastı

Silivri'de de kuvvetli yağışın ardından dere taştı. Derenin çevresindeki ev ve yollar su altında kaldı.

Evini su basan Didem Gökçin Kılıç 'Gerçekten çok üzgünüz. Ciddi bir kaybımız var. Her taraf balçık içerisinde. Bütün bahçem, ağaçlarımız, meyve ağaçlarımız rezil durumda.' dedi.

Çocuğunu oyun oynaması için su altında kalan sitenin bahçesine çıkaran Emre Nurhan, “Anın tadını çıkarıyoruz, çocuğun evde canı sıkılmıştı. Ben de eğlensin diye buraya getirdim.' dedi.

Küçükçekmece'de yollar göle döndü

Yağışın etkili olduğu ilçelerden biri de Küçükçekmece oldu. Küçükçekmece'de sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Halkalı'daki Yarımburgaz caddesinde araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Büyükçekmece'de sanayi sitesini su bastı

Yağışın etkili olduğu ilçelerden Büyükçekmece'de Beykent Sanayi Sitesi içerisindeki bazı caddeleri su bastı. Caddede ilerlemeye çalışan araçların bazıları suya gömüldü.

Şimşekler geceyi aydınlattı! İstanbul'da sağanak hayatı felç etti: Sarıyer, Kadıköy, Küçükçekmece...

Kadıköy'de 14 katlı binaya yıldırım düştü

Kadıköy'de de 14 katlı metruk binanın çatısına yıldırım düştü. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Sarıyer'de semt pazarını su bastı

Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi Hadım Koruyolu Caddesi'nde kurulan semt pazarını su bastı.

Yağmur suyu tahliye kanalının tıkanması nedeniyle rögardan taşan su pazar yerini göle çevirdi.

Tezgah üzerindeki ürünlerini son anda kurtaran pazarcılar, tablalarını ve suya gömülen meyve-sebze kasalarını bırakmak zorunda kaldı.

İhbar üzerine pazar yerine sevk edilen belediye görevlileri caddede biriken suyu tahliye etmek için çalışmalara başladı. Bazı sürücüler uyarıları dikkate almayarak göle dönen caddeden geçmek isteyince araçları suda kaldı. Sürücülerden biri, su çekilene kadar bir süre otomobilinde bekledi.

Pendik'te kanalizasyon borusu patladı

Pendik'te gece saatlerinde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (İSKİ) ait ana kanalizasyon borusu patladı.

Caddede yaşanan patlamadan dolayı kısa sürede Velibaba Mahallesinde su baskınları yaşandı. Ankara Caddesi ve caddeye bağlanan sokaklar göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
MSB: İngilizler Eurofighter satışı konusunda Almanları ikna edilmesine yardım edecekler
Köylüden Mansur Yavaş'a tepki! Köylüye destek olacaktı 5 yıldır selektör makinasını yapamadı
Bakan Uraloğlu 'Kış hazırlıklarımız tamam' diyerek açıkladı
MSB: 49 terörist etkisiz hale getirildi
Asgari ücret için geri sayım! Bakan Işıkhan'dan dikkat çeken açıklama
Gabar Dağı’nda her gün yeni bir rezerv keşfediliyor: 22 kuyudan günlük 27 bin varil petrol çıkıyor
İBB, 4.5 yılda öz kaynakları eritti, borç batağında! Batık şirket: BELTUR
Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı: Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama!
Dünya Başkan Erdoğan'ın sözlerini konuşuyor: 'Gazze Kasabı Netanyahu'
Şimşekler geceyi aydınlattı! İstanbul'da sağanak hayatı felç etti: Sarıyer, Kadıköy, Küçükçekmece...
TÜİK açıkladı! Türkiye ekonomisi 2023’ün üçüncü çeyreğinde yüzde 5,9 büyüdü
Krizlerin gölgesindeki İyi Parti'de yerel seçim açmazı! 'İstemem yan cebime koy' taktiği
Akaryakıt kaçakçılığına yönelik 46 ilde 'Çengel' operasyonu: 1 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek
Ateşkes yıkımı ortaya çıkardı İnsanları katlettiler şehri harabeye çevirdiler
Gazze Şeridi'ndeki geçici ateşkes 1 günlüğüne uzatıldı
Evlilik kredisinin ayrıntıları belli oldu! İşte gençlerin merakla beklediği düzenleme
Soykırımcı Batılı siyasilerin koltuk korkusu! Anketlerde birer birer çakılıyorlar
Emine Erdoğan'dan barış çağrısı! Filistin'i unutmadı.
ABD’nin İsrail soykırımından sıyrılma çabaları bitmek bilmiyor! Hamas için şaşırtan sözler: İsrail hesap verecek!
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

NASA ve ESA'dan çarpıcı keşif: 6 gezegeninin senkronize hareket ettiği bir güneş sistemi gözlemlendi

NASA ve ESA'dan çarpıcı keşif: 6 gezegeninin senkronize hareket ettiği bir güneş sistemi gözlemlendi

Seçil Erzan kimden korkuyor? Kamera kayıtları neden eksik? Milyonluk vurgunda yeni detaylar! Bahar Candan ve Nihal Candan ile Aynı Koğuşta

Seçil Erzan kimden korkuyor? Kamera kayıtları neden eksik? Milyonluk vurgunda yeni detaylar! Bahar Candan ve Nihal Candan ile Aynı Koğuşta

Lise tuvaletinde iğrenç zorbalık: Ateş dansı müziğini açarak kabusu yaşattılar!

Lise tuvaletinde iğrenç zorbalık: Ateş dansı müziğini açarak kabusu yaşattılar!

Kafede tanıştığı genç kadını eve davet etti: Sabah gözünü açtığında şoka girdi!

Kafede tanıştığı genç kadını eve davet etti: Sabah gözünü açtığında şoka girdi!

Tokat'taki antik tiyatroda bulunmuştu: Altın değil bakın ne çıktı

Tokat'taki antik tiyatroda bulunmuştu: Altın değil bakın ne çıktı