O ilimizde fuhuş operasyonu! 61 kadından 4'ünde HIV virüsü çıktı!

Sakarya'da fuhuş operasyonu yapıldı. Polis ekipleri tarafından ilçede bulunan eğlence mekanlarına 300 polisin katılımı ile eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyon kapsamında 6 organizatör ile 49'u Özbekistan, 8'i Azerbaycan ve 4'ü Türkmenistan uyruklu 61 kadın olmak üzere 67 kişi gözaltına alındı.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 84 fişek, 7 dolu kartuş ile yüklü miktarda para ele geçirildi.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Organizatörlerden N.A. (66), C.B. (57), C.Ç.K. (35), İ.K. (33), Z.K. (31) 'Fuhuşa aracılık ve yer temin etmek' suçundan tutuklanırken E.D. (45) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerde tutularak sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklu kadınlardan 4'ünde HIV virüsü tespit edildi.Testler daha kapsamlı araştırma için Ankara'daki laboratuvara gönderildi.Kadınların sınır dışı edilmesi için Sakarya İl Göç İdaresi tarafından çalışma başlatıldı.