Fahrettin Koca duyurdu! İskenderun Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden önemli ölçüde etkilenen illerden biri de Hatay oldu.Kentteki sağlık kurumları, afetten etkilendi.Ardından devletin tüm imkanlarını seferber etmesiyle bölgede sağlık tesisleri için harekete geçildi.Defne Devlet Hastanesi kısa sürede dört dörtlük şekilde inşa edilerek açıldı. Bir çalışma da İskenderun'da yürütüldü.Depremden 1.5 ay sonra temeli atılan 200 yataklı İskenderun Devlet Hastanesi'nin açılış tarihi merakla beklendi.20 bini kapalı olmak üzere 90 bin metrekare alanda inşa edilen hastane, 24 saat çalışma esasına göre tamamlandı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da müjdeli haberi duyurdu.Bakan Koca, konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:Hatay İskenderun Acil Durum Hastanesi hasta kabulüne başladı. 200 yataklı hastane; 33 poliklinik, 36 yoğun bakım yatağı, 7 ameliyathane, 6 görüntüleme odası, 1 MR, 1 tomografi, 1 tam kapsamlı laboratuvar, 1 bronkoskopi, 1 endoskopi, 6 FTR, 3 onkoloji, 1 KVC merkezi ve 1 anjiografi ile hizmet veriyor. Hatay İskenderun Acil Durum Hastanesi hayırlı olsun.