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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek
Ekleme: 30.11.2023 - 09:16 Güncelleme: 30.11.2023 - 09:21 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai'de icra edilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere, 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek.

İklim değişikliğiyle mücadele ele alınacak

Zirvede, iklim değişikliğiyle mücadele politikaları başta olmak üzere çevre sorunları, enerji, gıda, sağlık gibi muhtelif konularda liderler düzeyinde görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvenin ilk günü, 1 Aralık'ta hitap gerçekleştirmesi, toplantı marjında katılımcı bazı ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

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