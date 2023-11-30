Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını sürdürüyor...Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun diplomasi trafiğini bu kez Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam edecek.Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı'na katılmak üzere Dubai'ye gitti. Zirvede, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede attığı adımlar anlatılacak.Erdoğan, zirvenin ilk günü olan yarın katılımcılara hitap edecek.Konuşmasında iklim değişikliğinin yıkıcı etkileriyle mücadele için herkese sorumluluk düştüğünün altını çizecek.Dünyanın ve insanlığın geleceği için bu konuda tüm ülkelerin daha fazla müşterek çalışmaya ihtiyacı olduğunu belirtecek.Ayrıca Türkiye'nin iklim ve çevre krizi karşısında attığı adımları, koyduğu hedefleri anlatacak. Eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan ve küresel bir boyuta ulaşan 'sıfır atık' projesinin önemini vurgulayacak.Gazze'deki son durum ele alınacakDubai'deki konferansta dünyanın dört bir yanından devlet ve hükümet başkanları yer alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında bazı liderlerle ikili görüşmeler de yapacak.Erdoğan, liderlerle yapacağı görüşmelerde başta Gazze'deki son durum olmak üzere uluslararası gelişmeleri ve ikili ilişkileri de ele alacak.Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti.