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Yatak bazasından kalaşnikof çıktı

Adana’da polis bir eve yaptığı operasyonda yatağın bazasına gizlenmiş uzun namlulu Kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden 1’i tutuklandı.

Ekleme: 29.11.2023 - 11:45 Güncelleme: 29.11.2023 - 11:48 / Editör: Ozge Selin
Yatak bazasından kalaşnikof çıktı
Adana'da polis ekipleri tarafından bir eve yapılan operasyonda yatağın bazasına gizlenmiş uzun namlulu kalaşnikof piyade tüfeği ile 2 şarjörü, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile silahlara ait 73 dolu fişek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan ağabey kardeş, silahların kendilerine ait olmadığını ileri sürdü. Hakim karşına çıkan ağabey tutuklandı, kardeşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAZA ALTINDAN ÇIKTI

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Serhat Y.'nin evinde çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki apartman dairesine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda yatağın bazasına gizlenmiş uzun namlulu Kalaşnikof piyade tüfeği ile 2 şarjörü, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile silahlara ait 73 dolu fişek ele geçirildi.

'SİLAHLAR BİZE AİT DEĞİL'

Operasyonda silahları bulunduran Serhat Y. ile kardeşi Sercan Y. gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şüpheliler, sorgularında silahların kendilerine ait olmadığını belirterek, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle bir süre önce tutuklanan A.N.'ye ait olduğunu öne sürdü. Kasten yaralama suçundan kayıtları bulunduğu belirtilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Serhat Y. tutuklandı, Sercan Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yatak bazasından kalaşnikof çıktı

RUHSATSIZ SİLAHLARA GEÇİT YOK

Adana'da kent genelinde ruhsatsız silah taşıyan kişilerin kökünü kazımak için ekipler hız kesmeden asayiş uygulamalarına devam ediyor. Bu çerçevede Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri bir hafta içerisinde yaptığı asayiş uygulamalarında 36 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet ruhsatsız tüfek ve 5 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ele geçirdi. Öte yandan, ruhsatsız silah bulunduran 18 kişi tutuklanırken 12 kişide adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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