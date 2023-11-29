İstanbul'u sel fena vurdu! Küçükçekmece, Sarıyer...

İstanbul için uyarı üzerine uyarı yapıldı...Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AKOM ve İstanbul Valiliği, dün Megakent'te fırtına ve sağanak beklendiğini açıkladı.Ardından dün akşam şiddetli fırtına yüzünü gösterdi.Bu sabah saatlerinde de devam eden rüzgarın ardından öğle saatlerinde yer yer yağmur başladı.Sağanak yağış kısa sürede İstanbul'u olumsuz etkiledi.Her yağmur sonrası ortaya çıkan manzaralar bu yağmurda da eksik olmadı.Rögarlar taştı, ana erterlerde su baskınları oldu, cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler ve vatandaşlar da yağmurdan nasibini aldı.Silivri'de de kuvvetli yağış sonrası dere taştı. Dere yatağının çevresindeki ev ve yolları su bastı. Bölgede tahliye çalışması başlatıldı.Küçükçekmece sağanak yağışta rögarlar taştı, yollar göle döndü. Bazı binaların ise girişini su bastı.Vatandaşlar ve sürücüler ise yolda ilerlemekte zorluk çekti.Sarıyer İstinye'de sağanak yağışın ardından Balabandere Caddesi'ni su bastı.1 araç mahsur kaldı. Belediye ekipleri caddedeki suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.Arnavutköy'de dere kenarında bulunan evleri ve bahçeleri su bastı. Evlerini su basan vatandaşlar çek pas yardımı ile suyu tahliye etmeye çalıştı.Evde bulunan eşyalarda kullanılmaz hale geldi. Göle dönen sokak ve bahçelerde ördeklerin yüzdüğü görüldü.Öte yandan, bazı vatandaşların evleri geçtiğimiz aylarda yaşanan sel felaketinde de su basmıştı.Daha önce de sel baskınında evini su basan Bekir Duran, “Burada bir su kanalı var yoğun yağmurda su kanalı çekmediği için taşarak buraya kadar geliyor su bu üçüncü defa su basması ben buraya önlem almaya çalıştım duvar ördüm ama yine de su bastı evimi. Çok yağmur yağdığı zaman basıyor normal yağmur da bir durum olmuyor. Ben eşyalarımı yeni almıştım şimdi hepsi tekrar kullanılamaz hale geldi.” dedi.Beyoğlu, Şişli ve Kağıthane'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar sular altında kaldı.Yağış vatandaşlara zor anlar yaşatırken, sürücüler havanın karaması nedeniyle araçların farlarını açarak ilerledi.Merdivenden akan su şelaleyi andırdı.Yağışın gün boyu sürmesi bekleniyor.İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, etkili olan sağanak yağmur ve fırtınada direk devrilmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.