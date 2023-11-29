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İstanbul'u sel fena vurdu! Küçükçekmece, Sarıyer...

Art arda yapılan uyarıların ardından beklenen sağanak geldi. Birçok ilçede yağış sonrası yaşanan su baskınları trafiği ve vatandaşları olumsuz etkiledi. Valilik'ten yapılan açıklamaya göre ise; fırtınadan kaynaklı direk devrilmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İstanbul'u sel fena vurdu! Küçükçekmece, Sarıyer...
Ekleme: 29.11.2023 - 14:10 Güncelleme: 29.11.2023 - 14:25 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'u sel fena vurdu! Küçükçekmece, Sarıyer...
İstanbul için uyarı üzerine uyarı yapıldı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AKOM ve İstanbul Valiliği, dün Megakent'te fırtına ve sağanak beklendiğini açıkladı.

Ardından dün akşam şiddetli fırtına yüzünü gösterdi.

Bu sabah saatlerinde de devam eden rüzgarın ardından öğle saatlerinde yer yer yağmur başladı.

İstanbullunun yağmur çilesi

Sağanak yağış kısa sürede İstanbul'u olumsuz etkiledi.

Her yağmur sonrası ortaya çıkan manzaralar bu yağmurda da eksik olmadı.

Rögarlar taştı, ana erterlerde su baskınları oldu, cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler ve vatandaşlar da yağmurdan nasibini aldı.

Silivri'de dere taştı

Silivri'de de kuvvetli yağış sonrası dere taştı. Dere yatağının çevresindeki ev ve yolları su bastı. Bölgede tahliye çalışması başlatıldı.

İstanbul'u sel fena vurdu! Küçükçekmece, Sarıyer...

Giriş katları su bastı

Küçükçekmece sağanak yağışta rögarlar taştı, yollar göle döndü. Bazı binaların ise girişini su bastı.

Vatandaşlar ve sürücüler ise yolda ilerlemekte zorluk çekti.

İstanbul'u sel fena vurdu! Küçükçekmece, Sarıyer...

Bir su baskını daha...

Sarıyer İstinye'de sağanak yağışın ardından Balabandere Caddesi'ni su bastı.

1 araç mahsur kaldı. Belediye ekipleri caddedeki suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

'Yağmurda su kanalı çekmediği için taşıyor'

Arnavutköy'de dere kenarında bulunan evleri ve bahçeleri su bastı. Evlerini su basan vatandaşlar çek pas yardımı ile suyu tahliye etmeye çalıştı.

Evde bulunan eşyalarda kullanılmaz hale geldi. Göle dönen sokak ve bahçelerde ördeklerin yüzdüğü görüldü.

Öte yandan, bazı vatandaşların evleri geçtiğimiz aylarda yaşanan sel felaketinde de su basmıştı.

Daha önce de sel baskınında evini su basan Bekir Duran, “Burada bir su kanalı var yoğun yağmurda su kanalı çekmediği için taşarak buraya kadar geliyor su bu üçüncü defa su basması ben buraya önlem almaya çalıştım duvar ördüm ama yine de su bastı evimi. Çok yağmur yağdığı zaman basıyor normal yağmur da bir durum olmuyor. Ben eşyalarımı yeni almıştım şimdi hepsi tekrar kullanılamaz hale geldi.” dedi.

İstanbul'u sel fena vurdu! Küçükçekmece, Sarıyer...

Şelaleyi andırdı

Beyoğlu, Şişli ve Kağıthane'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Yağış vatandaşlara zor anlar yaşatırken, sürücüler havanın karaması nedeniyle araçların farlarını açarak ilerledi.

Merdivenden akan su şelaleyi andırdı.

Yağışın gün boyu sürmesi bekleniyor.

İstanbul'u sel fena vurdu! Küçükçekmece, Sarıyer...

İstanbul'da fırtınanın şiddeti arttı: 1 kişi hayatını kaybetti!

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, etkili olan sağanak yağmur ve fırtınada direk devrilmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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İstanbul'u sel fena vurdu! Küçükçekmece, Sarıyer...
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