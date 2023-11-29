İstanbul Boğazı gemi trafiğine güney-kuzey yönlü açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı’nda gemi trafiğinin saat 16.00 itibariyle güney-kuzey yönlü olarak açıldığını duyurdu.İstanbul Valiliği, kentte etkili olan fırtına nedeniyle Kağıthane’de direk devrilmesi sonucu yaralanan bir kişinin hastanede hayatını kaybettiğini bildirmişti. İstanbul’da sağanak yağış ve fırtına birçok ilçede etkili olmuştu.Silivri’de dere taşması sonucu ev ve iş yerlerini su basarken, Eyüpsultan, Büyükçekmece Sarıyer ve Bağcılar’da bazı istinat duvarları ve metruk binalarda çökme meydana gelmişti.