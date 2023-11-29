Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim sloganı: Yeniden İstanbul

Türkiye yerel seçimlere odaklandı.Seçmen 31 Mart'ta sandık başına gidecek...Bu kapsamda siyasi partiler de hazırlıklarına başladı.Aday belirleme süreçleri parti içlerinde işletilirken başvurular sona erdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBMM'de yerel seçim mesajladıAK Parti TBMM Grubu'na hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu kapsamda mesajlarını verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti ve seçmeninin özel bir önem verdiği İstanbul, bu kapsamda en itinalı çalışmanın yapılacağı şehir...5 yıllık CHP arasından sonra yeniden AK Parti hizmetleriyle buluşması istenen İstanbul için Cumhurbaşkanı Erdoğan da sloganını açıkladı.Özellikle gençlere hitap ederek sloganı duyuran Erdoğan, şöyle konuştu:"Rakiplerimizin karşımızdakiler değil asıl onları kontrol edenler olduğunu asla aklımızdan çıkarmayacağız. Gençler unutmayın bugün bir başlık atıyorum; Yeniden İstanbul..."Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:Seçim takvimimiz işliyor. 4 ay sonra yapılacak seçimle ilgili çalışmaları kendi önceliklerimize göre yürüteceğiz. Belediye başkan adaylıkları için başvurular sona erdi. Elektronik ortamda illerimizin temayül yoklamalarını yaptık. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP ile görüşmelerimiz ilerliyor.