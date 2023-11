Başkan Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Şimdiden tarihe adını Gazze kasabı olarak yazdırdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:'Grup Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aziz milletimizin her bir ferdini buradan selamlıyorum. Gazze'nin mağdur ve mağrur insanlarını en kalbi duygularımla selamlıyorum.Gazzeli kardeşlerimiz 7 Ekim'den beri insanlık tarihinin en kalleş saldırılarına maruz kaldırlar. Hastaneleri yerle yeksan edildi, okulları, camileri vuruldu. Sığındıkları kamplar bilerek hedef alındı. Sabiler hünharca katledildi.Babalara gözü gibi sakındıkları yavrularının parçalarını topladılar. Açık hava hapsihanesine sıkıştırdıkları 2,3 milyon insana adeta soykırım uyguladılar. 50 gün boyunca Gazze'yi yaktılar, yıktırlar. İnsanlık tarihine kara bir leeke olarak geçen her türlü zulmü yaptılar.7 Ekim'den beri yaşadıkları tam bir cehennemdi. Şehitlerin her birinin rahmetle yad ediyorum.Gazze'deki binaların 3'te 2'si yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi. Sağlık ve eğitim altyapısı tamamen çökmüş durumda. Netanyahu, adını tarihe şimdiden Gazze Kasabı olarak yazdırmıştır. Bu kara leke sadece ona destek veren herkesin alnına yapışmıştır. Gazze'de işlenen insanlık ve savaş suçlarını da Batılı ülkelerin tepkisizliğini de asla unutmayacağız. Bu utanç lekesi temizlenmeyecek.Bugün de tüm imkanlarımızla Gazzeli kardeşlerimizin yanındayız. Son olarak Cezayir seyahatimizde Cumhurbaşkanı Tebun'la, Lübnan Başbakanı Mikati ile bu meseleyi tüm yönleriyle konuştuk. İspanya Başbakanı ile telefon görüşmemizde Gazze'yi ele aldık. Bu konudaki dik duruşu için İspanya'yı tebrik ediyorum.Yarın BAE'ye gidiyoruz. Dubai ziyaretlerimizde Gazze'yi de ele alacağız. Gazze için neler yapabileceğimizi değerlendireceğiz. İsrail hukuk önünde hesap verecek.Gazze'deki vatandaşlarımızın tahliyesini büyük ölçüde tamamladık. Toplam bin 500 ton insani yardım taşıyan ikinci yardım gemimiz bugün yola çıkıyor.Türkiye devleti ve milletiyle Filistinli kardeşlerinin yanındadır.7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi gündemdeki ilk konu olmakla birlikte ülkemize, partimize dair hususları da ihmal etmiyoruz. Muhataplarımızla ikili ticari, beşeri, siyasi ve savunma konularını detaylıca ele aldık.Cezayir ile bu sene 6 milyar doları bulacak ticaret hacmini ise 10 milyar dolar seviyesine taşımayı hedefliyoruz. Ülkeler arasında anlaşmazlıkların uyuşmazlıkların olması gayet doğaldır. Aslolan bu ayrılıkları kördüğüme dönüştürmemektir.Komşularımızla aşılamayacak hiçbir sorun yoktur. Yaklaşan Yunanistan ziyaretine de yaklaşımımız bu yöndedir. Yunansitan'la ihtilaflarımız bugün de vardı yarın da olacak. Ama bu gerçek aynı coğrafyayı paylaşan iki komşu ülke olarak ortak paydada buluşamayacağımız anlamına gelmiyor.İş birliğini geliştirebileceğimiz birçok başlık vardır. Yunansitan ziyaretinin şimdiden ülkeler arasında yeni bir sayfanın açılmasına vesile olmasını diliyorum.İhracatçılarımız için reeskont kredi limitlerini 3 milyar seviyesine çıkardık. MB Brüt rezervlerinin Eylül 2014'ten bu yana ilk kez 134,5 milyar dolara çıktığının müjdesini de sizlerle paylaşmak istiyorum.Depremi fırsata çevirmek isteyen tamahkarlar var. Deprem turistleri son seçimde milli iradenin şamarını yediler. Ekonomik hayattaki deprem fırsatçılarına da biz göz açtırmıyor. Yapım işlerinde fahiş fiyatlar söz konusu. Aynı malzeme aralarında 60 70 km olan iki şehrimizde yüzde 20-30 fiyat farkıyla satılıyor. Bu vicdansızlığın üzerine gitmekte kararlıyız. Fahiş fiyatlara ceza 10 kat artacak.Meclisimizin de onayını aldıktan sonra çalışan tüm emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL ödeme yapacağız.'Vatandaşlarımızın doğalgaz faturasını biz ödedik. Vatandaşımıza 87 milyar liralık destek verdik. 2024 Nisan ayına kadar doğalgaz desteği vereceğiz.Bizim gündemimizde Türkiye Yüzyılı'nın inşası varken, muhalefetin gündeminde yalnızca siyasi geleceklerini kurtarmak var. Muhalefette yaşanan son gelişmeleri sadece yüzümüz kızararak değil üzülerek de seyrediyoruz. Türk dmeokrasisi böyle bir manzarayı asla hak etmiyor. Milletimiz muhalefetin pembe dizileri aratmayan hançer siyasetinden bıktı.Seçimden sonra da değişen bir şey olmadı. Ağır yenilginin tüm faturasını cumhurbaşkanı adaylarına kestiler. Yollarına pişkince devam ettiler. Utanmasalar seçim gecesi 10 dakikada bir kameralar önündeki 'kazanıyoruz' ifadelerini reddedecekler. CHP'de genel başkanlık koltuğuna oturan şahıs değişti. CHP'nin siyaset yapış tarzında zerre değişim olmadı. Dün milletin aklıyla dalga ediyorlardı bugün de halkı hafife alıyorlar.Figüranlar dışında hiçbir şey değişmedi. Tüm umutlarını masabaşı senaryolara bağlamışlar.Bizden öğrenecekleri çok şey var. Ne biz ne de kabine üyelerimiz bunları talim etmekten asla gocunmayız.Elbete bunu söylerken, Atalarımızın 'Bakmakla usta olunsaydı, kediler kasap olurdu' bu sözdeki hikmeti de göz ardı etmiyoruz. CHP ve şurekasına bizi, kabinemizi ve ittifakımız izlemeye devam etme çağrısında bulunuyorum. Bizdeki muhalefetten ne köy olur ne de kasaba... Bunların da ufku ancak buna yetiyor. Biz bunlara bakarak asla rehavete kapılmayacağız.Yerel seçimlere hazırlıklarımızı kendimize göre yürüteceğiz. Bugün bir başlık atıyorum. Yeniden İstanbul. Cumhur İttifakı olarak yolumuza güçlü şekilde devam edeceğiz.'