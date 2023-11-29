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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan’dan aday profili talimatı: Karşılığı olmayan isimlerle vedalaşacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde önceki gün toplanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ana gündem maddesi 2024 yılında yapılacak yerel seçimler oldu. Başkan Erdoğan kurmaylarına aday profili konusunda talimatlar verdi, "Bölgede karşılığı olmayan arkadaşlarımızla vedalaşacağız. Kırmadan, dökmeden, vefasızlık etmeden yollarımızı ayıracağız." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan’dan aday profili talimatı: Karşılığı olmayan isimlerle vedalaşacağız
Ekleme: 29.11.2023 - 09:25 Güncelleme: 29.11.2023 - 09:43 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan’dan aday profili talimatı: Karşılığı olmayan isimlerle vedalaşacağız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında önceki gün toplanan MYK'nın ana gündem maddesi yerel seçimler oldu.

Başkan Erdoğan’dan aday profili talimatı: Karşılığı olmayan isimlerle vedalaşacağız

'MİLLETİN SEVDİĞİ VE SAYDIĞI ADAYLARI BELİRLEYELİM'

Başkan Erdoğan, kurmaylarına aday profili konusunda talimat vererek, 'Düzgün, temiz, milletin sevdiği ve saydığı adaylar belirleyelim.

Gidecekler olacaktır mutlaka ama onlara da vefasızlık yapmak istemeyiz, yapmayız. Ama sonuçta gitmesi gerektiği için gidecektir. Bölgede karşılığı olmayan arkadaşlarımızla vedalaşacağız.

Kırmadan, dökmeden, vefasızlık etmeden yollarımızı ayıracağız. Kendi içinizde kavga etmeyin. Süreci birlik beraberlik içinde yürütün. AK Parti'yle yolu kesişen herkesi davamıza sonuna kadar sahip çıkması için seferber edelim' dedi.

Başkan Erdoğan’dan aday profili talimatı: Karşılığı olmayan isimlerle vedalaşacağız

6 BİN 575 ADAY BAŞVURU YAPTI

9 Kasım'da başlayıp 2 Kasım'da sona eren aday adaylığı başvurularının ardından temayül yoklamalarını gerçekleştiren AK Parti'de bugüne kadar 6 bin 575 aday adayı başvuru yaptı.

Başkan Erdoğan’dan aday profili talimatı: Karşılığı olmayan isimlerle vedalaşacağız




AK Parti, önümüzdeki günlerde kesin aday listeleri için Başkan Erdoğan başkanlığında üst komisyon kuracak.

Başkan Erdoğan'ın aralık ayından itibaren il gezilerine başlayacağı, bunun için de bir planlama yapıldığı öğrenildi.


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