Asma kilitli dehşet! Boynundaki zincirle pencereden kaçtı: Tüm dünya bu akılalmaz olayı konuşuyor

İspanya'da 57 yaşındaki bir adam tarafından alıkonulan 40 yaşındaki kadın, pencereden kaçarak elinde ve boynundaki zincirlerle hastaneye koştu. Miranda de Ebro kentinde yer alan Santiago Apóstol hastanesinde çalışan doktorlar, kapıdan içeri giren yüzü gözü morluklar içindeki kadını gördüklerinde gözlerine inanamadılar.Hastaneye gelen 40 yaşındaki kadının boynunda ve ellerinde zincirler vardı ve bu zincirler asma kilitle kilitlenmişti. Yorgun ve korkmuş görünüyordu. Doktorlar güvenlik gerekçeleri ile ismi açıklanmayan kadını tedavi altına aldı ve olay polise bildirildi.Kadın polise verdiği ifadede, hastanede yatan bir arkadaşını ziyarete gittiğini, hastaneden ayrılırken yeni tanıştığı 'JMG' adlı adam tarafından bayılana kadar dövüldüğünü anlatan kadın, bilinci yerine geldiğinde boynundan zincirlendiğini fark ettiğini anlattı.Kadını alıkoyduğu süre içinde sürekli şiddet uygulayan 57 yaşındaki adam kurbanın karşılık vermemesi için bir süre sonra ellerini de zincirledi.Alıkonulduğu süreç içinde sürekli şiddete ve hakarete maruz kaldığını vurgulayan kadın adamın kendini boğmaya çalıştığını anlatırken, İspanyol basınının ulaştığı polis raporunda kadının adamın dikkati dağıldığı bir anda pencereden kaçmayı başardığı, akrabalarının yanına kaçtığı ve oradan da hastaneye gittiği belirtildi.Kadının şikayeti sonrası zanlının kimliğinin belirlendiği ve tutuklandığı açıklandı. İspanyol polisi şüphelinin kimliğini açıklamazken, yerel basın adamın 2015 yılında dokuz yaşındaki bir kız çocuğunu kaçırmak ve taciz etmekten hüküm giydiğini yazdı.