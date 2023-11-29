ABD askeri uçağı, Japon adası yakınlarında düştü

ABD ordusuna ait askeri uçak kaza yaptı.Osprey tipi uçak, Japonya'nın Yakushima Adası yakınlarında okyanusa düştü.Kaza, yerel saatle 14.47'de meydana geldi. Düşen uçakta 8 kişinin olduğu belirtildi.Japon sahil güvenliği, uçaktakilerin güvenliği ve olayla ilgili ayrıntıya sahip olmadıklarını söyledi.Görgü tanıkları, uçağın denize düştüğü sırada sol motorundan alevler çıktığını anlattı. Japonya'daki ABD güçlerinden henüz bir açıklama yapılmadı.Bölgeye sevk edilen devriye botları ve uçaklarla kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.ABD ordusu, daha önce benzer kazalarla dünyanın gündemine oturmuştu.Ağustos ayında, ABD'ye ait Osprey, rutin bir askeri tatbikat sırasında asker taşırken Avustralya'nın kuzey kıyılarında düşmüş, kazada 3 ABD Deniz Piyadesi ölmüştü.Bir başka uçak, Aralık 2016'da Japonya'nın güneyindeki Okinawa Adası açıklarında okyanusa çarparak inmişti ve karaya oturmuştu.Hem helikopter hem de sabit kanatlı uçak gibi uçabilen Osprey, ABD Deniz Kuvvetleri, ABD Donanması ve Japonya Öz Savunma Kuvvetleri tarafından kullanılıyor.Osprey'in Japonya'da konuşlandırılması tartışmaları beraberinde getirdi.Hibrit uçağın kazalara yatkın olduğu söylenirken, ABD ordusu ve Japonya ise söz konusu hava aracının güvenli olduğunda ısrar ediyor.