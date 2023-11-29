15 ilde eş zamanlı Sibergöz-9 operasyonu: 37 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-9” operasyonlarında toplam 37 şüpheli şahsın yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
'Nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma suçlarına yönelik 15 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'SİBERGÖZ-9' operasyonlarında toplam 37 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar devam ediyor.
Bu şahısların;
- Vatandaşlarla Oltalama (Phishing) siteleri üzerinden 'Araç Sigortası yapmak vaadiyle' irtibat kurdukları,
- Sahte araç satış ilanları ile kapora bedeli talep ederek bu kişileri dolandırdıkları,
- 49 müştekiden haksız kazanç sağlandığı ve 70.000.000 TL (Yetmiş Milyon TL) banka hesap hareketliliği tespit edilmiştir.
Operasyonda, Tabancalara, Muhtelif miktarda metamfetamin uyuşturucu maddeye ve Çok sayıda dijital materyale el konulmuştur.'