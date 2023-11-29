15 ilde eş zamanlı Sibergöz-9 operasyonu: 37 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:'Nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma suçlarına yönelik 15 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'SİBERGÖZ-9' operasyonlarında toplam 37 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar devam ediyor.Bu şahısların;- Vatandaşlarla Oltalama (Phishing) siteleri üzerinden 'Araç Sigortası yapmak vaadiyle' irtibat kurdukları,- Sahte araç satış ilanları ile kapora bedeli talep ederek bu kişileri dolandırdıkları,- 49 müştekiden haksız kazanç sağlandığı ve 70.000.000 TL (Yetmiş Milyon TL) banka hesap hareketliliği tespit edilmiştir.Operasyonda, Tabancalara, Muhtelif miktarda metamfetamin uyuşturucu maddeye ve Çok sayıda dijital materyale el konulmuştur.'