  • USD: 28,86 - 28,91
  • EURO: 31,60 - 31,66
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Zehir tacirlerine bir darbe daha! Bakan Bolat: Toplum sağlığını bozana geçit vermeyeceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerimizce, İstanbul Ambarlı Limanı'nda yürütülen operasyonlarda, 275 bin 520 adet elektronik sigara, ülkemiz üzerinden transit geçen muz yüklü konteynerde ise 35,2 kg kokain ele geçirildi. Ele geçirilen elektronik sigara, tek seferde yakalanan en yüksek miktarlı elektronik sigara yakalaması olarak tarihe geçmiştir" dedi.

Zehir tacirlerine bir darbe daha! Bakan Bolat: Toplum sağlığını bozana geçit vermeyeceğiz
Ekleme: 28.11.2023 - 10:07 Güncelleme: 28.11.2023 - 10:09 / Editör: Ozge Selin
Zehir tacirlerine bir darbe daha! Bakan Bolat: Toplum sağlığını bozana geçit vermeyeceğiz
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerimizce, İstanbul Ambarlı Limanı'nda yürütülen operasyonlarda, 275 bin 520 adet elektronik sigara, ülkemiz üzerinden transit geçen muz yüklü konteynerde ise 35,2 kg kokain ele geçirildi. Ele geçirilen elektronik sigara, tek seferde yakalanan en yüksek miktarlı elektronik sigara yakalaması olarak tarihe geçmiştir' dedi.

'TOPLUM SAĞLIĞINI BOZANA GEÇİT VERMEYECEĞİZ'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerimizce, İstanbul Ambarlı Limanı'nda yürütülen operasyonlarda, 275 bin 520 adet elektronik sigara, ülkemiz üzerinden transit geçen muz yüklü konteynerde ise 35,2 kg kokain ele geçirildi. Ele geçirilen elektronik sigara, tek seferde yakalanan en yüksek miktarlı elektronik sigara yakalaması olarak tarihe geçmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak; toplum sağlığımızı bozmaya çalışanların, ülkemiz ekonomisine zarar vermek isteyenlerin daima karşısında olmaya devam edeceğiz. Yasa dışı ticarete, uyuşturucuya geçit vermeyeceğiz. Gece gündüz demeden kaçakçılara göz açtırmayan Gümrük Muhafaza ekiplerimizi özverili çalışmaları dolayısıyla tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum' dedi.
Katliamcı Netanyahu'nun hayatta kalma stratejisi: Foreign policy tek tek sıraladı
Devlet Bahçeli'den CHP Genel Başkanı Özel'e sert sözler: CHP demek HEDEP demektir
Hakan Fidan Brüksel'e gidiyor! 'Gazze' masada olacak
Zehir tacirlerine bir darbe daha! Bakan Bolat: Toplum sağlığını bozana geçit vermeyeceğiz
Eksik prime ucuz emeklilik fırsatı! Askerliği borçlanan 32 bin TL daha az ödeyecek
Baş döndüren rehine trafiği! Türkiye yine farkını ortaya koydu: Doha, İstanbul, Ankara üçgeni...
İzmir'de suya zam geldi
81 ilde ÇEMBER-7 operasyonu: Bin 34 kişi yakalandı!
CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den skandal sözler! Gazze'deki soykırıma ses çıkarmadı, Başkan Erdoğan'ı hedef aldı
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar! Mansur Yavaş ANFA'yı batırmış.
AK Parti MYK sona erdi! Ömer Çelik'ten açıklamalar...
NATO'dan Türkiye mesajı
Önerge AK Parti grubuna gönderildi! Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
CHP'li ilçe başkanı zehir zemberek açıklamayla partiden istifa etti
Milyonların beklediği asgari ücret pazarlığı başlıyor: İlk toplantı tarihi belli oldu
Hamas'ın üstüne yıkılan katliamı İsrail'in yaptığı ortaya çıktı: Görgü tanıkları her şeyi anlattı
AK Parti MYK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
İskenderun’da deniz taştı, karayla birleşti
İzmir’i sağanak vurdu! Evi su basan vatandaş: 2 milyon TL zararım var
Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Tablo netleşiyor oran ortaya çıktı: En düşük maaş kaç para olacak?
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Evden onlarca itfaiye görevlisi çıkaramadı! Dünyanın en ağır adamı: Tam 635 kg...

Evden onlarca itfaiye görevlisi çıkaramadı! Dünyanın en ağır adamı: Tam 635 kg...

Türk astrofotoğrafçı Güneş fotoğrafı ile ödül kazandı

Türk astrofotoğrafçı Güneş fotoğrafı ile ödül kazandı

Yapay Zeka şimdi de Whatsapp'ta! Bizi neler bekliyor...

Yapay Zeka şimdi de Whatsapp'ta! Bizi neler bekliyor...

Terim ailesinin Seçil Erzan'a yazdığı not ortaya çıktı: İyi ki yolumuz kesişmiş

Terim ailesinin Seçil Erzan'a yazdığı not ortaya çıktı: İyi ki yolumuz kesişmiş

Anadolu Parsı görüntülendi! Bakan Yumaklı paylaştı!

Anadolu Parsı görüntülendi! Bakan Yumaklı paylaştı!