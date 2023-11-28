Türk heyeti Gazze'de: Sahra hastanesi kurulacak!

Gazze’de kurulması öngörülen sahra hastanesinin fizibilite çalışmalarını yapacak teknik heyet bu sabah Mısır üzerinden Gazze’ye intikal etti.

Gazze'de kurulması öngörülen sahra hastanesinin fizibilite çalışmalarını yapacak teknik heyet bu sabah Mısır üzerinden Gazze'ye intikal etti.Diplomatik kaynaklara göre Türkiye tarafından Gazze'de kurulması öngörülen sahra hastanesinin fizibilite çalışmalarını yapacak teknik heyet bu sabah Mısır üzerinden Gazze'ye intikal etti.Heyetin tespitlerine bağlı olarak hastanenin biran önce faaliyete geçirilmesi planlanıyor.