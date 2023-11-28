Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz kıyıları ile Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Sivas ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu ilçelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olacağı tahmin ediliyor.Sıcaklıkların kıyı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor.Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeybatı ve batılı yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ve Kıyı Ege ile zamanla Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.Yağışların; Kıyı Ege ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nda kuvvetli olması beklendiğinde sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren batı kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.BURSA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlıEDİRNE °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Avrupa Yakasında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KOCAELİ °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, İç Ege'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Kıyı Ege'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlıİZMİR °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.MUĞLA °C, 11°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu, batısının zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 19°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBURDUR °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlıMERSİN °C, 18°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu sabah Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı, akşam saatlerinden itibaren Eskişehir, Ankara ve Kırıkkale çevrelerinin yağmur ve sağanak, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu ilçelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, kuzey ve doğu ilçeleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıÇANKIRI °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu ve kar yağışlıESKİŞEHİR °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurluKONYA °C, 7°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Bolu çevreleri ile gece saatlerinden itibaren bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, gece saatlerinden itibaren güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.BOLU °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlıDÜZCE °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyıları yağmur ve sağanak, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıZONGULDAK °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Samsun çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, gece saatlerinden itibaren güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.ARTVİN °C, 4°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlıTOKAT °C, 8°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 12°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli olması bekleniyor.ERZURUM °C, -2°CParçalı ve çok bulutluHAKKÂRİ °C, 5°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 6°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 6°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 10°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 10°CParçalı ve az bulutluMARDİN °C, 8°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 9°CParçalı ve az bulutlu