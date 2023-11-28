Kamyonla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza, Varsaklar Mahallesi Adana Caddesi Sanayi Kavşağında meydana geldi. H.Ö. idaresindeki kamyon, Kozan H.M.Y. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Polat Dinler (21), Buğrahan Özcan (19) ve Yaşar S. sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Dinler ile Özcan yaşamını yitirdi. Yaralılar H.M.Y. ile Yaşar S.'nin tedavileri sürüyor. Kamyon sürücüsü H.Ö, gözaltına alındı.