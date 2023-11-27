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Soykırım sponsoru Biden'a protesto: 'Saklanamazsın'

İsrail'in Gazze'de başlattığı soykırıma açık açık destek veren ABD Başkanı Joe Biden Şükran Günü tatilini geçirdiği Massachusetts'in Nantucket Adası'nda protesto edildi. Protestocular "Biden, Biden saklanamazsın. Seni soykırımla suçluyoruz"⁠ diyerek soykırım desteğine tepki gösterdi.

Soykırım sponsoru Biden'a protesto: 'Saklanamazsın'
Ekleme: 27.11.2023 - 10:37 Güncelleme: 27.11.2023 - 10:45 / Editör: Ozge Selin
Soykırım sponsoru Biden'a protesto: 'Saklanamazsın'
ABD Başkanı Joe Biden, 7 Ekim'den bu yana yaptığı açıklamaları ile İsrail'in insan kıyımına açık açık destek veriyor. İsrail'in katliamlarını sürdürmesi için savaş gemisinden nükleer denizaltıya varana kadar çok sayıda savaş silahı ile destek veren ABD'de vatandaşlar soykırıma kayıtsız kalmıyor. Biden Şükran Günü tatilini geçirdiği Massachusetts'in Nantucket Adası'nda büyük şok yaşadı.

Soykırım sponsoru Biden'a protesto: 'Saklanamazsın'

ABD Başkanı Joe Biden, Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında 4 yaşındaki İsrailli bir ABD vatandaşının serbest bırakıldığını belirtti.

Biden, gazetecilere, 4 yaşındaki Amerikalı Abigail Mor Edan'ın özgürlüğüne kavuştuğu bilgisini verdi.

Edan'ın şu an İsrail'de olduğunu söyleyen Biden, 'Abigail, yoğun ABD diplomasisi aracılığıyla bugün Gazze'den serbest bırakılan rehineler arasındaydı. Artık güvenli bir şekilde İsrail'de. Baskı yapmaya devam ediyoruz ve başka Amerikalıların da serbest bırakılmasını bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.

Soykırım sponsoru Biden'a protesto: 'Saklanamazsın'

BİDEN BÜYÜK ŞOK YAŞADI
ABD'li vatandaşlar, 'Biden, Biden saklanamazsın. Seni soykırımla suçluyoruz' dedi.
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