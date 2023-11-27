  • USD: 28,81 - 28,86
  • EURO: 31,43 - 31,49
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Netanyahu'dan katliam sözleri: 'Kimse bizi durduramayacak'

Tüm dünyanın gözü önünde soykırıma girişen İsrail, 4 günlük ateşkes sürecinde bile Filistinlilere zulmetti. Ateşkesin sonu için de vahşi planlarını açık açık dile getirdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin kuzeyine giderek askerleriyle görüştü. Gazze işgal planını açıkladı. Bizi kimse durduramayacak." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'dan katliam sözleri: 'Kimse bizi durduramayacak'
Ekleme: 27.11.2023 - 09:53 Güncelleme: 27.11.2023 - 10:14 / Editör: Ozge Selin
Netanyahu'dan katliam sözleri: 'Kimse bizi durduramayacak'
İsrail'in resmen gözü döndü. 4 günlük ateşkese rağmen Filistinlilere zulmeden İsrail ateşkes sonrası için skandal açıklamalarda bulundu.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan görüntülü paylaşımda, Netanyahu'nun Gazze'nin kuzeyinde İsrail askerleriyle bir araya geldiği belirtildi.

KİMSE BİZİ DURDURAMAYACAK

Burada İsrail askerlerine de hitap eden Netanyahu, 'Sonuna kadar devam edeceğiz, 'zafere' kadar. Bizi kimse durduramayacak.' ifadelerini kullandı.

Netanyahu, bu açıklamasıyla Gazze'de çatışmalara verilen 'insani aranın' ardından bölgeye yönelik saldırılara devam edecekleri mesajını yineledi.

Netanyahu'dan katliam sözleri: 'Kimse bizi durduramayacak'

ATEŞKESE 1 GÜN DAHA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın serbest bırakacağı her 10 İsrailli esire karşılık, çatışmalara verilen 'insani ara'nın birer gün uzatılmasını 'olumlu bulduğunu' açıkladı.

Netanyahu, İsrail Başbakanlığı X sosyal medya hesabından yayınlanan görüntülü mesajında, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Biden ile görüşmesine dair açıklamada bulunan Netanyahu, Hamas'ın serbest bırakacağı her 10 İsrailli esire karşılık, 'insani aranın' bir gün uzatılmasına ilişkin çerçeveyi 'olumlu bulduğunu' belirtti.

Netanyahu'dan katliam sözleri: 'Kimse bizi durduramayacak'

'Bu çerçevenin sona ermesinin ardından hedeflerini gerçekleştirmek için tüm güçleriyle geri döneceklerini' ABD Başkanı Joe Biden'e ilettiğini vurgulayan İsrail Başbakanı, hedeflerini 'Hamas'ı yok etmek, Gazze'nin eski haline dönmeyeceğinden emin olmak ve İsrailli esirleri geri getirmek' şeklinde sıraladı.

Öte yandan Hamas da, akşam saatlerinde daha fazla esirin serbest bırakılması için İsrail ile çatışmalara verilen 'insani arayı' uzatmaya çalıştıklarını açıklamıştı.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün 'insani ara' verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

Uzlaşıya göre, Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.

Hamas, 'insani ara'nın, Gazze'nin tüm bölgelerine ulaştırılmak üzere günlük 200 yardım tırı ile 4 yakıt tankerinin girişini kapsadığını duyurmuştu.

Mutabakat kapsamında şu ana kadar Gazze Şeridinden 39 İsrailli kadın ve çocuk, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 117 kadın ve çocuk esir serbest bırakılmıştı.
İskenderun’da deniz taştı, karayla birleşti
İzmir’i sağanak vurdu! Evi su basan vatandaş: 2 milyon TL zararım var
Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Tablo netleşiyor oran ortaya çıktı: En düşük maaş kaç para olacak?
ANKA-3 gökyüzüyle buluşmaya hazır KAAN ilk uçuş için son montajda
İYİ Parti dibe vurdu! Çok konuşulacak ısmarlama anket iddiası...
Bakan Mehmet Şimşek'ten güçlü destek mesajı! 'Cari açığı kalıcı olarak azaltacağız'
Soykırım sponsoru Biden'a protesto: 'Saklanamazsın'
Rehine takasında son gün: Ateşkes uzatılacak mı?
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Sözde Aynularab sorumlusu Mutlu Kacar öldürüldü
Netanyahu'dan katliam sözleri: 'Kimse bizi durduramayacak'
Yemen açıklarında alıkonulmuştu: Türk denizcilerin bulunduğu gemi 15 saat sonra kurtarıldı
Filistin asılllı model Gigi Hadid: İsrail her Filistinliyi terörist görüyor! Bu şeytanca
Zehir tacirlerine geçit yok! 44 kiloyu aşkın uyuşturucu ele geçirildi
Terör devleti İsrail 4 gün bile insani duruş gösteremedi! Gazze'yi ikiye bölme tuzağı
Dünya Gazze için sokakta! Başkentlerde 'Özgür Filistin' sloganları yankılanıyor
CHP'li belediyeden çevre katliamı! Mazgal ve menfez pisliğini denize boşalttılar
'Daltonlar' çetesine 'Redkit' operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı
Uğur Şahin kanser aşısı için tarih verdi
Türkiye yaptı dünya izledi! 20 yılda çığır açıldı: Bakan Uraloğlu rakamlarla açıkladı
CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet hakkında 'ihalede usulsüzlük' iddiası: Bakan Yerlikaya talimatı verdi
Potansiyel tehlike! 2,6 milyar ton TNT gücünde: NASA tarih verdi çarptığı bölgede büyük hasara yol açacak

Potansiyel tehlike! 2,6 milyar ton TNT gücünde: NASA tarih verdi çarptığı bölgede büyük hasara yol açacak

Soykırım sponsoru Facebook’tan yeni skandal! Hamas’ın o anları olay olmuştu: Hepsini yok ettiler!

Soykırım sponsoru Facebook’tan yeni skandal! Hamas’ın o anları olay olmuştu: Hepsini yok ettiler!

Petrol fiyatları düştü: Akaryakıta indirim bekleniyor

Petrol fiyatları düştü: Akaryakıta indirim bekleniyor

Yeni trafik cezaları belli oldu: Radara yakalanan yandı! Kırmızı ışık ve ehliyetsiz araç kullanma cezası tek tek hesaplandı

Yeni trafik cezaları belli oldu: Radara yakalanan yandı! Kırmızı ışık ve ehliyetsiz araç kullanma cezası tek tek hesaplandı

Ünlü futbolcuların dolandırıldığı olayda yeni yazışmalar ortaya çıktı! Arda Turan: Yerin dibine girdim

Ünlü futbolcuların dolandırıldığı olayda yeni yazışmalar ortaya çıktı! Arda Turan: Yerin dibine girdim

Dünyanın en yalnız evi bakın nerede! Ciddi bir tehlike barındırıyor

Dünyanın en yalnız evi bakın nerede! Ciddi bir tehlike barındırıyor