Netanyahu'dan katliam sözleri: 'Kimse bizi durduramayacak'

İsrail'in resmen gözü döndü. 4 günlük ateşkese rağmen Filistinlilere zulmeden İsrail ateşkes sonrası için skandal açıklamalarda bulundu.Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan görüntülü paylaşımda, Netanyahu'nun Gazze'nin kuzeyinde İsrail askerleriyle bir araya geldiği belirtildi.Burada İsrail askerlerine de hitap eden Netanyahu, 'Sonuna kadar devam edeceğiz, 'zafere' kadar. Bizi kimse durduramayacak.' ifadelerini kullandı.Netanyahu, bu açıklamasıyla Gazze'de çatışmalara verilen 'insani aranın' ardından bölgeye yönelik saldırılara devam edecekleri mesajını yineledi.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın serbest bırakacağı her 10 İsrailli esire karşılık, çatışmalara verilen 'insani ara'nın birer gün uzatılmasını 'olumlu bulduğunu' açıkladı.Netanyahu, İsrail Başbakanlığı X sosyal medya hesabından yayınlanan görüntülü mesajında, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştüğünü bildirdi.Biden ile görüşmesine dair açıklamada bulunan Netanyahu, Hamas'ın serbest bırakacağı her 10 İsrailli esire karşılık, 'insani aranın' bir gün uzatılmasına ilişkin çerçeveyi 'olumlu bulduğunu' belirtti.'Bu çerçevenin sona ermesinin ardından hedeflerini gerçekleştirmek için tüm güçleriyle geri döneceklerini' ABD Başkanı Joe Biden'e ilettiğini vurgulayan İsrail Başbakanı, hedeflerini 'Hamas'ı yok etmek, Gazze'nin eski haline dönmeyeceğinden emin olmak ve İsrailli esirleri geri getirmek' şeklinde sıraladı.Öte yandan Hamas da, akşam saatlerinde daha fazla esirin serbest bırakılması için İsrail ile çatışmalara verilen 'insani arayı' uzatmaya çalıştıklarını açıklamıştı.İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün 'insani ara' verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.Uzlaşıya göre, Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.Hamas, 'insani ara'nın, Gazze'nin tüm bölgelerine ulaştırılmak üzere günlük 200 yardım tırı ile 4 yakıt tankerinin girişini kapsadığını duyurmuştu.Mutabakat kapsamında şu ana kadar Gazze Şeridinden 39 İsrailli kadın ve çocuk, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 117 kadın ve çocuk esir serbest bırakılmıştı.