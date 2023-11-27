MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Sözde Aynularab sorumlusu Mutlu Kacar öldürüldü
MİT'in saha ajanları, PKK/YPG'nin sözde Aynularab sorumlusu Karkek Andok kod adlı Mutlu Kacar'ı düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.
Suriye'de, harekât bölgelerinde görev yapan güvenlik güçlerine yönelik eylem talimatları veren PKK/YPG'nin Suriye/Ayn El Arab sorumlularından Karker Andok kod adlı Mutlu Kacar, MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.
Terörist, Suriye/Tel Rıfat'ta faaliyet yürütürken, 2021 yılında Fırat Kalkanı Harekât Bölgesi'nde görev yapan güvenlik güçlerine ait konvoya geçekleştirilen eylemin talimatını vermişti.
Hain eylemde Astsubay Çavuş Fatih Güney ve Onbaşı Emrah Arslan şehit düşmüştü.