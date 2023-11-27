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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ANTSO heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Tuna ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Ekleme: 27.11.2023 - 15:22 Güncelleme: 27.11.2023 - 15:24 / Editör: Ozge Selin
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ANTSO heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Anamur'un Kıbrıs Türkü için önemine dikkat çekerek, Anamur'daki Alaköprü Barajı'ından asrın projesi olarak adlandırılan Türkiye'den Su Temini Projesi kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne su geldiğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'de bağımsız ve egemen bir Türk devleti olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta bir antlaşma olacaksa iki devletin işbirliği ile olacağını vurguladı.
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ANTSO heyetini kabul etti

Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerin geliştirmesi için çaba gösterildiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, coğrafi olarak çok yakın olan Anamur'la tarım, sanayi ve turizmde her türlü işbirliğinin yapılmasının temennisi olduğunu ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan protokollere göre iki ülke arasındaki anlaşmalara imkan sağlanması gerektiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, birlik ve beraberliğin Anamur'a ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kazanımlar getireceğini kaydetti.

Ticaret ve sanayi odalarının yapacağı karşılıklı çalışmaların önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, "Tarım ve sanayide işbirliğine gidilebilir. Anamur ile ülkemiz arasında turizm faaliyetleri de gelişmelidir. Anamur'dan gelen suyun getirdiği zenginliği unutmayacağız ve değerini bileceğiz" dedi.

Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Tuna da kabuldeki konuşmasında, Kıbrıs'ı hiçbir zaman ayrı görmediklerini belirterek, yakın zamanda Anamur'da feribot iskelesinin açılmasıyla iki halkın daha çok yaklaşacağını söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ANTSO heyetini kabul etti

Mehmet Tuna, feribotların devreye girmesiyle, turizmin canlanacağını dil getirerek, "Kıbrıslıları Anamur'da ağırlamak isteriz ve bizleri misafir etmenizden mutluluk duyarız. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine gayret göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ANTSO heyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan, özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimize en yakın mesafede bulunan Anamur ve Bozyazı İlçelerimiz ile KKTC arasında Tarım, Turizm ve Ticaret bağlamında gerçekleştirilebilecek olan iş birliği imkanları hususlarında destek olması talebinde bulundular.

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuna'ya, Meclis Başkan Yardımcı İbrahim Çetinkaya, Meclis Başkan Yardımcısı Ali Furkan Ok, Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Durmuş Ali Çelik, Meclis Üyemiz Mesut Aydın, Meclis Üyemiz Mustafa Yıldız, Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Adil Alphan ve Mersin Üniversitesi Anamur Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Bilge Kaan Ercan ile Önceki Yönetim Kurulu Başkanımız Ferudun Torunoğlu eşlik etti.
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