Karadeniz'de fırtına! Artvin'de gemi karaya oturdu

Türkiye, fırtına ve soğuk havaya teslim.Dün Batı Karadeniz'de etkili olan fırtına bugün Doğu'da...Etkili fırtına nedeniyle Artvin'in Hopa ilçesinde yük gemisi karaya oturdu.Karaya oturan gemideki mürettebatın tahliyesi için AFAD, Sahil Güvenlik, AKUT, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri harekete geçti.Esenyalı Gemi İşletmeciliği'ne ait 'FR Pearl' isimli kuru yük gemisi, dün Gürcistan'ın Batum Limanı'na yükünü boşalttıktan sonra boş olarak dönüşe geçerek akşam Hopa açıklarını demirlemişti.Artvin'in Hopa ilçesinde fırtına nedeniyle bir kuru yük gemisi, dalgalara dayanamayarak önce kıyıya sürüklendi, ardından karaya oturdu.Karaya oturan gemide personelin endişeli bekleyişi sürerken, gemi personelinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.Mürettebat, gemiyle kara arasında kurulan zipline (iki nokta arasında çelik halatlar ve makara üzerinden, kullanıcıların emniyet kemeriyle bir noktadan diğer noktaya kayması) sistemiyle kıyıya çıkarıldı.Kıyıdaki 112 Acil Sağlık personelince rutin kontrolleri yapılan mürettebatın, herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı bildirildi.