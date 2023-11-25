Sanchez'in açıklamaları İspanya ve İsrail arasında diplomatik kriz başlattı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki katliamı durdurma yönünde açıklamalar yapan De Croo ve Sanchez'i 'terörizmi desteklemekle' suçlamış, iki ülkenin İsrail'de görevli büyükelçilerini dün Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.Bunun üzerine İspanya da bugün İsrail'in Madrid Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırarak Netanyahu'nun suçlamaları hakkında izahat talep etti.İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail'in Sanchez ve De Croo'ya yönelik açıklamalarını, 'kabul edilemez ve asılsız suçlamalar' olarak nitelendirdi.Albares, ülke basınına yaptığı açıklamada, 'Bu suçlamaları kategorik olarak reddediyoruz. Yersiz ve kabul edilemez bu ifadelere, İspanya zamanında cevap verecektir. Gerek şu anda AB dönem başkanı olan Pedro Sanchez'i gerekse 1 Ocak'ta bu görevi teslim alacak De Croo'yu etkileyen, çok ciddi suçlamalar yapılmıştır.' dedi.İspanya'nın İsrail ve Hamas arasındaki çatışmadaki tutumunun net olduğunu vurgulayan Albares, terörizmi kınadıklarını, tüm İsrailli mağdurlarla dayanışma içinde olduklarını gösterdiklerini, rehinelerin tamamının serbest bırakılmasını istediklerini belirterek şunları kaydetti:'Başbakan Sanchez terörist saldırıyı kınamakta tereddüt etmemiştir. Hamas'ın terörist bir örgüt olduğunu ve Filistin halkını temsil etmediğini ifade etmiştir. Sanchez, Filistin devletinin mevcudiyetini, İsrail ile güvenlik içinde ve ileriye dönük birlikte yaşamayı garanti eden, sağlam bir barış köprüsü kurmanın yollarını aramıştır. İsrail'in açıklamaları bununla bağdaşmıyor.'İspanya Başbakanı Sanchez, dün Mısır'da Refah Sınır Kapısı'nda yaptığı açıklamada, 'AB, Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacaktır.' ifadesini kullanmıştı.Sanchez, Kudüs'te ayrı ayrı görüştüğü İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog ve Başbakan Netanyahu'ya 'İsrail'in kendini savunma hakkının, aralarında binlerce çocuğun da olduğu Gazze'deki masum sivillerin öldürülmesini içermediğini, Filistin'de yüzbinlerce insanın çektiği korkunç acıların dehşet verici olduğunu' söylemişti.Öte yandan Belçika Başbakanı Alexander De Croo, İsrail'e gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yaptığı konuşma nedeniyle İsrail hükümeti tarafından kınanması ve teröre destekle suçlanması üzerine, 'sözlerinin arkasında durduğunu' ifade etti.De Croo, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile düzenledikleri ortak basın toplantısında, Gazze'deki katliamın durmasını istemelerine tepki gösteren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.Netanyahu'nun kınadığı, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in de Sanchez ile birlikte teröre destek vermekle suçladığı De Croo, sosyal medya hesabından Refah Sınır Kapısı'nda yaptığı konuşmanın metnini paylaştı.De Croo, 'Gazze hakkında Refah Sınır Kapısı'nda söylediğim sözlerimi okuyun Başbakan Netanyanu. Hala aynı noktadayım. Daha fazla sivil ölmesin.' ifadesini kullandı.De Croo, Refah Sınır Kapısı'ndaki açıklamasında, İsrail'in uluslararası insancıl hukuka uygun davranması gerektiğini belirterek, 'Sivillerin öldürülmesinin artık durması gerekiyor. Çok fazla insan öldü. Gazze'nin yok edilmesi kabul edilemez. Bir toplumun yok edilmesini kabul edemeyiz.' ifadelerini kullanmıştı.'Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetini ve masum insanların öldürülmesini durdurmalıyız.' diyen De Croo, barış görüşmelerinin yeniden başlatılması gerektiğini vurgulamıştı.