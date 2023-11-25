  • USD: 28,81 - 28,86
  • EURO: 31,43 - 31,49
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sanchez'in açıklamaları İspanya ve İsrail arasında diplomatik kriz başlattı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in, Belçika Başbakanı Alexander De Croo ile birlikte İsrail, Filistin ve Mısır'a yaptığı ziyaret sırasında yaptığı açıklamalar, İspanya ve İsrail arasında diplomatik krize neden oldu. Öte yandan Belçika Başbakanı Alexander De Croo, İsrail'e gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yaptığı konuşma nedeniyle İsrail hükümeti tarafından kınanması ve teröre destekle suçlanması üzerine, "sözlerinin arkasında durduğunu" ifade etti.

Sanchez'in açıklamaları İspanya ve İsrail arasında diplomatik kriz başlattı
Ekleme: 25.11.2023 - 17:05 Güncelleme: 25.11.2023 - 17:15 / Editör: Ozge Selin
Sanchez'in açıklamaları İspanya ve İsrail arasında diplomatik kriz başlattı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki katliamı durdurma yönünde açıklamalar yapan De Croo ve Sanchez'i 'terörizmi desteklemekle' suçlamış, iki ülkenin İsrail'de görevli büyükelçilerini dün Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

Bunun üzerine İspanya da bugün İsrail'in Madrid Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırarak Netanyahu'nun suçlamaları hakkında izahat talep etti.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail'in Sanchez ve De Croo'ya yönelik açıklamalarını, 'kabul edilemez ve asılsız suçlamalar' olarak nitelendirdi.

Sanchez'in açıklamaları İspanya ve İsrail arasında diplomatik kriz başlattı

Albares, ülke basınına yaptığı açıklamada, 'Bu suçlamaları kategorik olarak reddediyoruz. Yersiz ve kabul edilemez bu ifadelere, İspanya zamanında cevap verecektir. Gerek şu anda AB dönem başkanı olan Pedro Sanchez'i gerekse 1 Ocak'ta bu görevi teslim alacak De Croo'yu etkileyen, çok ciddi suçlamalar yapılmıştır.' dedi.

İspanya'nın İsrail ve Hamas arasındaki çatışmadaki tutumunun net olduğunu vurgulayan Albares, terörizmi kınadıklarını, tüm İsrailli mağdurlarla dayanışma içinde olduklarını gösterdiklerini, rehinelerin tamamının serbest bırakılmasını istediklerini belirterek şunları kaydetti:

'Başbakan Sanchez terörist saldırıyı kınamakta tereddüt etmemiştir. Hamas'ın terörist bir örgüt olduğunu ve Filistin halkını temsil etmediğini ifade etmiştir. Sanchez, Filistin devletinin mevcudiyetini, İsrail ile güvenlik içinde ve ileriye dönük birlikte yaşamayı garanti eden, sağlam bir barış köprüsü kurmanın yollarını aramıştır. İsrail'in açıklamaları bununla bağdaşmıyor.'

Sanchez'in açıklamaları İspanya ve İsrail arasında diplomatik kriz başlattı

İspanya Başbakanı Sanchez, dün Mısır'da Refah Sınır Kapısı'nda yaptığı açıklamada, 'AB, Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacaktır.' ifadesini kullanmıştı.

Sanchez, Kudüs'te ayrı ayrı görüştüğü İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog ve Başbakan Netanyahu'ya 'İsrail'in kendini savunma hakkının, aralarında binlerce çocuğun da olduğu Gazze'deki masum sivillerin öldürülmesini içermediğini, Filistin'de yüzbinlerce insanın çektiği korkunç acıların dehşet verici olduğunu' söylemişti.

İSRAİL'İN TERÖRE DESTEKLE SUÇLADIĞI BELÇİKA BAŞBAKANI'NDAN NETANYAHU'YA YANIT

Öte yandan Belçika Başbakanı Alexander De Croo, İsrail'e gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yaptığı konuşma nedeniyle İsrail hükümeti tarafından kınanması ve teröre destekle suçlanması üzerine, 'sözlerinin arkasında durduğunu' ifade etti.

De Croo, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile düzenledikleri ortak basın toplantısında, Gazze'deki katliamın durmasını istemelerine tepki gösteren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

Netanyahu'nun kınadığı, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in de Sanchez ile birlikte teröre destek vermekle suçladığı De Croo, sosyal medya hesabından Refah Sınır Kapısı'nda yaptığı konuşmanın metnini paylaştı.

Sanchez'in açıklamaları İspanya ve İsrail arasında diplomatik kriz başlattı

De Croo, 'Gazze hakkında Refah Sınır Kapısı'nda söylediğim sözlerimi okuyun Başbakan Netanyanu. Hala aynı noktadayım. Daha fazla sivil ölmesin.' ifadesini kullandı.

De Croo, Refah Sınır Kapısı'ndaki açıklamasında, İsrail'in uluslararası insancıl hukuka uygun davranması gerektiğini belirterek, 'Sivillerin öldürülmesinin artık durması gerekiyor. Çok fazla insan öldü. Gazze'nin yok edilmesi kabul edilemez. Bir toplumun yok edilmesini kabul edemeyiz.' ifadelerini kullanmıştı.

'Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetini ve masum insanların öldürülmesini durdurmalıyız.' diyen De Croo, barış görüşmelerinin yeniden başlatılması gerektiğini vurgulamıştı.
Sanchez'in açıklamaları İspanya ve İsrail arasında diplomatik kriz başlattı
Meteoroloji uyarmıştı! Fırtına o illerde etkisini artırdı! Çatılar uçtu ağaçlar devrildi!
Başkan Erdoğan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'nda konuşuyor
Katil Netanyahu'ya oğlu üzerinden sert sözler: Babası etnik temizlik oğlu tatil yapıyor
Bakan Göktaş: Kadına karşı şiddet, bir insanlık suçudur
Yahudi profesör İsrail yanlısı sunucuyu yerin dibine soktu! Canlı yayında çarpıcı sözler
Başkan Erdoğan: Gıda güvenliği stratejik hale geldi!
43 yıl sonra serbest kalan Filistinli kadın İsrail zulmünü anlattı: Baskı, azap, aşağılama...
Batı’da Filistin’e destek verenlere zulüm! BM'den baskı itirafı
İçme suyunda kalite artıyor
Başkan Erdoğan'dan emeklilere yeni müjde: Çalışan emekli 5 bin TL ikramiye alacak
Zonguldak’ta gemi batmıştı: Ölü sayısı 3'e çıktı
Bakan Mehmet Şimşek'ten KKM ve vergi açıklaması! Türkiye'ye fon akışı ciddi şekilde artacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
AK Parti Meclis'e sundu: 80 maddelik torba yasa geliyor!
Çalışan emeklilere ikramiye ödemesi! Başkan Erdoğan 2 Bakanlığa talimatı verdi
Ulaşımda arızasız gün yok! Murat Kurum'dan İstanbul mesajı geldi: Yine o eski güzel günlere...
Bakan Bolat 'çürük elmaları ayıklıyoruz' diyerek duyurdu: Yaklaşık 710 milyon lira ceza kesildi
İYİ Parti'de toplu istifa: 100 kişi birden ayrıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: 73 milyar dolarlık 352 proje ile 103 bin kişiye iş kapısı açılacak
Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteorolojiden 64 il için kritik uyarı

Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteorolojiden 64 il için kritik uyarı

Çipli 5 bin mersin balığı Yeşilırmak'a salındı

Çipli 5 bin mersin balığı Yeşilırmak'a salındı

İstanbul’da şoke eden olay: 4 metreden uçtu sözlerini duyan şoke oldu: Yine ölmedik…

İstanbul’da şoke eden olay: 4 metreden uçtu sözlerini duyan şoke oldu: Yine ölmedik…

Sular çekilince ortaya çıktı! En son 40 yıl önce görülmüştü…

Sular çekilince ortaya çıktı! En son 40 yıl önce görülmüştü…

Ankara’da bir gürültü vakası daha... Asansör tamir eden baba oğul öldürüldü, anne yaralı

Ankara’da bir gürültü vakası daha... Asansör tamir eden baba oğul öldürüldü, anne yaralı

Ev ve araç sahipleri dikkat: Son gün 30 Kasım

Ev ve araç sahipleri dikkat: Son gün 30 Kasım