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İstinaf mahkemesi müzisyen Onur Şener cinayeti davasında kararını açıkladı

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekanında çıkan tartışmada, müzisyen Onur Şener'in kırık cam bardakla boynundan yaralanarak hayatını kaybetmesine ilişkin 5 sanığın istinaf mahkemesinde yargılandığı davada karar açıklandı.

Ekleme: 25.11.2023 - 09:38 Güncelleme: 25.11.2023 - 09:39 / Editör: Ozge Selin
İstinaf mahkemesi müzisyen Onur Şener cinayeti davasında kararını açıkladıAnkara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar İlker Karakaş, Ali Gündüz ile tutuksuz sanıklar Semih Soyalp, Gözde Gündüz, Jale Erberk ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, davanın karar aşamasına geldiğini bildirerek sanıklardan son sözleri sordu.

Sanık Karakaş, mahkemenin adil bir karar vereceğine inandığını belirtti.

Gündüz de 'Takdir mahkemenindir. Suçsuzum, beratimi talep ediyorum.' diye konuştu.

Tutuksuz sanıklar Semih Soyalp, Gözde Gündüz ve Jale Erberk de beraat talebinde bulundu.

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, yerel mahkemenin Karakaş'a 'kasten öldürme' suçundan verdiği 25 yıl hapis cezasını hukuka uygun buldu.

Mahkeme, sanık Gündüz'e aynı suçtan verilen 25 yıl hapis cezasını kaldırdı. Suçu haksız tahrik altında işlediğine hükmedilen Gündüz 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme yerel mahkemenin beraatine hükmettiği tutuksuz sanık Soyalp'e verilen hükmü de kaldırdı. Soyalp'in maktul Şener'e yönelik 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçunu işlediğine karar veren mahkeme, sanığı 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kararla birlikte Soyalp tutuklandı.

Mahkeme, tutuksuz sanıklar Gözde Gündüz ve Jale Erbek'e yerel mahkemece verilen beraat kararlarını da hukuka uygun buldu.
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