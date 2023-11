Başkan Erdoğan: Gıda güvenliği stratejik hale geldi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 9. Helal Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:9. Dünya Helal Zirvesi ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Fuarı'nın ülkelerimiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Zirve boyunca yapılacak tartışmaların giderek güçlenen helal sektöründeki firmalar, kurumlar ve tüketiciler için yeni ufuklar açacağına inanıyorum. Helal zirvesi münasebetiyle gerçekleştirilecek iş forumları ise şirketlerimiz arasında yeni ortaklıkların kurulmasına öncülük edecektir. Küresel arenadaki en büyük helal organizasyonu olarak kabul edilen zirve ve fuar ülkemiz şirketlerinin helal sektöründen daha fazla pay almasına da zemin hazırlayacaktır.Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim ve salgın sebebiyle ehemmiyeti çok daha iyi anlaşılan gıda güvenliğinin sağlanması yönünde atılan her adımı stratejik önemde görüyoruz. 10 bini yabancı toplam 40 bine yakın misafiri ağırlayacak helal zirvesinin İslam ülkelerinin gıda güvenliğini tahkim edeceği kanaatindeyim. Öte yandan helal belgeli ürün ve hizmetlere yönelik talep bu ürünlerin hem temiz ve sağlıklı olmaları hem de Müslümanlar tarafından tercih edilmeleri sebebiyle artmaktadır. Bugün dünya helal piyasası gıda, turizm, kozmetik, finans gibi sektörler başta olmak üzere toplam 5 trilyon doları aşan bir büyüklüğe ulaşmıştır. Bu rakam ortaya çıkan ihtiyaçlar ve beklentiler doğrultusunda her geçen gün yükselmektedir.Gerek tüketicinin helal belgeli ürün ve hizmetlere erişiminin temini gerekse helal ürün ve hizmetlerin uluslararası ticarette dolaşınının kolaylaştırılması için belgeleme ve standartlaşma çok mühimdir. 2010 yılında faaliyete geçen İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü'nün faaliyetleri bu bakımdan hayati öneme sahiptir. Buradan bir kez daha İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin tamamını enstitüye üye olmaya böylece helal belgelendirmedeki ihtilafları, uyuşmazlıkları, güvensizlikleri ortadan kaldırmaya davet ediyorum.Türkiye olarak ülkemize kazandırdığımız Helal Akreditasyon Kurumu ile bu meseleye verdiğimiz önemi gösterdik. Kurumumuzu ve faaliyetlerini her daim destekleyerek helal sektörünün ülkemizde hak ettiği konuma gelmesini sağlayacağız.