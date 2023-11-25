  • USD: 28,81 - 28,86
  • EURO: 31,43 - 31,49
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Özhaseki: 6 ay içinde 100 bin civarında köy evimizi bitireceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "200 bin evin yapımına başladık. 6 ay içinde 100 bin civarında köy evimizi bitireceğiz. Yeni başlattığımız yapıları da en geç bir sene içinde bitireceğiz. Böylelikle herkesin hakkını vererek, yaralarını sararak ve zararlarını tazmin ederek bu işin içinden çıkacağız" diye konuştu. Ana muhalefeti eleştiren Bakan Özhaseki "Geçenlerde ana muhalefetin yeni genel başkanı birtakım rakamlar veriyor. Vallahi şaşkınlık içinde izliyorum. Demek ki bizim ana muhalefetin huyu hiç değişmeyecek. Biri gelecek, biri gidecek ama yalan yanlış rakamlarla, dezenformasyonla böyle hayatlarını devam ettirecekler" ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki: 6 ay içinde 100 bin civarında köy evimizi bitireceğiz
Ekleme: 25.11.2023 - 21:56 Güncelleme: 25.11.2023 - 22:16 / Editör: Ozge Selin
Bakan Özhaseki: 6 ay içinde 100 bin civarında köy evimizi bitireceğiz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, çeşitli ziyaretler için geldiği Kayseri'de, Kadir Has Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 'Çevre, İklim, Turizm ve Medya Konferansı'na katıldı. Bakan Özhaseki, konuşmasında, '6 Şubat'ta 9 saat arayla 2 tane dehşetli deprem yaşadık. Bin yıllık Anadolu medeniyet serüvenimizde karşımıza çıkabilecek en büyük felaket buydu. Bu ülke ve bu insanlar bundan daha büyük bir felaketle karşılaşmadılar. 18 ilimiz etkilendi. 14 milyon insan da zarar gördü. Yaklaşık 680 bin konut ve yaklaşık 170 bin iş yeri yıkıldı, hasar gördü veya yıkılmak üzere sırasını bekliyor. Maddi hasar 100 milyar doların üzerinde. Böyle büyük bir zararın yanı sıra elbette ki bu işin bir de manevi hasarı ve içimizde oluşturduğu acı var. Bunu zaten para ve pulla ölçmek mümkün değil' diye konuştu.

'YAKLAŞIK 100 BİN ÇELİKTEN EV YAPACAĞIZ'

Deprem bölgesinde yapılan çalışmalara değinen Bakan Özhaseki, 'AK Parti iktidarı olarak mart- nisan ayları gibi rezerv alanlar tespit ederek, sağlam zeminler bulup inşaatlara hızla başladık. Şu anda başlanmış olan inşaatlarımızın sayısı yaklaşık 200 bin. Yeniden şehir merkezleri inşa etme kararı aldık ve inşaatları başlattık. Bir taraftan da köylerimizde çelikten evler yapmaya başladık. Yaklaşık 100 bin çelikten ev yapacağız. Bunların ihalelerini de çıkardık. Yeni bir teknoloji yalıtımı açısından, bizim bildiğimiz klasik usullerden çok daha faydalı ve verimli. Vatandaşlar evlerini yerinde dönüştürmek isterlerse bizler onlara destek verelim dedik. 245 bin kişi bize müracaat etti. Şu anda işlemlerini yaptırıyorlar. İlk ihaleleri bitti' ifadelerini kullandı.

'ANA MUHALEFETİN HUYU HİÇ DEĞİŞMEYECEK'

Ana muhalefeti eleştiren Bakan Özhaseki, '200 bin evin yapımına başladık. 6 ay içinde 100 bin civarında köy evimizi bitireceğiz. Yeni başlattığımız yapıları da en geç 1 sene içinde bitireceğiz. Böylelikle herkesin hakkını vererek, yaralarını sararak ve zararlarını tazmin ederek bu işin içinden çıkacağız.
Geçenlerde ana muhalefetin yeni genel başkanı birtakım rakamlar veriyor. Vallahi şaşkınlık içinde izliyorum. Demek ki bizim ana muhalefetin huyu hiç değişmeyecek. Biri gelecek, biri gidecek ama yalan yanlış rakamlarla, dezenformasyonla böyle hayatlarını devam ettirecekler. Halbuki beni arasalar, emin olun, bütün bilgi, belge, ihale ve dokümanları kendilerine gönderirim. Bundan kolay bir şey yok. Fakat arayan yok, çünkü işlerine gelmiyor. Zaten seçim öncesinde vatandaş kime güveneceğini iyi biliyor' dedi.

'ÇALIŞMALARI YERİNDE İZLİYORUM'

Deprem dönemiyle ilgili konuşan Bakan Özhaseki, 'O dönemde genel başkan yardımcısıydım. 810 belediyemiz var. Tamamını deprem bölgesine sevk ettik. Ana muhalefet sadece deprem bölgesine özel jetlerle gelip, oralarda indiler. Yanlarında 20-30 tane kamerayla selfieler çekildiler. Oradan resimler atıp, deprem turisti olarak dönüp gittiler. Vatandaş bunu çok iyi gördü. Bütün deprem bölgelerinde çok yüksek oranda oy aldık. Şimdi bize düşen, bununla övünmek değil. Bunun hakkını yerine getirmek. Onun için günlerdir deprem bölgelerinde geziyoruz. Yapılan çalışmaları yerinde izliyorum. Yeni kaynak oluşturmaya gayret ediyorum. İnşallah biz bunun altından kalkacağız' diye konuştu.

'EĞER DÜNYANIN ISISI 2 DERECE ARTARSA, RESMEN KRİZLER BAŞLAR'

İklim konusuna da değinen Bakan Özhaseki, şöyle konuştu:

'Günümüzde yükselen değerlerden birisi çevre. Özellikle sanayi devrimiyle birlikte insanoğlu çok üretmeye başladı. Çok ürettikçe çok tüketmeye başladı. Çok tüketimin neticesinde kirlilik meydana gelmeye başladı. Gökyüzündeki karbon miktarı son yüz yıl içerisinde neredeyse yüzde 50 arttı. Bu durum dünyanın ısısını ortalama 1 dereceyi geçen oranda etkiledi. Eğer dünyanın ısısı 2 derece artarsa, resmen krizler başlar. Bir taraftan, '100 milyon metrekare yeşil alan, millet bahçesi yapacağız' diye sloganla hareket ettik. Şu anda 70 milyon metrekareyi yakaladık. Bir taraftan özellikle yeşil onların yanı sıra bizim 'yutak' alanlar diye tarif ettiğimiz karbonu emen alanları çoğaltmaya çalışıyoruz. Yüzde 12'lerdeyiz. Hedefimiz yüzde 17'lere kadar çıkabilmek. Bunun gibi evsel atıklarımızın arıtılması noktasında bizim 20 yıllık iktidarımız döneminde yüzde 35'lerden şu anda nüfusun yüzde 90'ının kullanmış olduğu ve dışarıya attığı kirli suları arıtarak ve temizleyerek tabiata veriyoruz.'
Bakan Özhaseki: 6 ay içinde 100 bin civarında köy evimizi bitireceğiz
Avrupa'da on binler Filistin için ayaklandı: 'İsrail'e desteği sona erdirin' çağrısı
Sanchez'in açıklamaları İspanya ve İsrail arasında diplomatik kriz başlattı
Meteoroloji uyarmıştı! Fırtına o illerde etkisini artırdı! Çatılar uçtu ağaçlar devrildi!
Başkan Erdoğan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'nda konuşuyor
Katil Netanyahu'ya oğlu üzerinden sert sözler: Babası etnik temizlik oğlu tatil yapıyor
Bakan Göktaş: Kadına karşı şiddet, bir insanlık suçudur
Yahudi profesör İsrail yanlısı sunucuyu yerin dibine soktu! Canlı yayında çarpıcı sözler
Başkan Erdoğan: Gıda güvenliği stratejik hale geldi!
43 yıl sonra serbest kalan Filistinli kadın İsrail zulmünü anlattı: Baskı, azap, aşağılama...
Batı’da Filistin’e destek verenlere zulüm! BM'den baskı itirafı
İçme suyunda kalite artıyor
Başkan Erdoğan'dan emeklilere yeni müjde: Çalışan emekli 5 bin TL ikramiye alacak
Zonguldak’ta gemi batmıştı: Ölü sayısı 3'e çıktı
Bakan Mehmet Şimşek'ten KKM ve vergi açıklaması! Türkiye'ye fon akışı ciddi şekilde artacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
AK Parti Meclis'e sundu: 80 maddelik torba yasa geliyor!
Çalışan emeklilere ikramiye ödemesi! Başkan Erdoğan 2 Bakanlığa talimatı verdi
Ulaşımda arızasız gün yok! Murat Kurum'dan İstanbul mesajı geldi: Yine o eski güzel günlere...
Bakan Bolat 'çürük elmaları ayıklıyoruz' diyerek duyurdu: Yaklaşık 710 milyon lira ceza kesildi
Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteorolojiden 64 il için kritik uyarı

Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteorolojiden 64 il için kritik uyarı

Çipli 5 bin mersin balığı Yeşilırmak'a salındı

Çipli 5 bin mersin balığı Yeşilırmak'a salındı

İstanbul’da şoke eden olay: 4 metreden uçtu sözlerini duyan şoke oldu: Yine ölmedik…

İstanbul’da şoke eden olay: 4 metreden uçtu sözlerini duyan şoke oldu: Yine ölmedik…

Sular çekilince ortaya çıktı! En son 40 yıl önce görülmüştü…

Sular çekilince ortaya çıktı! En son 40 yıl önce görülmüştü…

Ankara’da bir gürültü vakası daha... Asansör tamir eden baba oğul öldürüldü, anne yaralı

Ankara’da bir gürültü vakası daha... Asansör tamir eden baba oğul öldürüldü, anne yaralı

Ev ve araç sahipleri dikkat: Son gün 30 Kasım

Ev ve araç sahipleri dikkat: Son gün 30 Kasım