Emine Erdoğan’dan Öğretmenler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı:"Bugün ilim, irfan yolunu aydınlatanların, bu yolda canıyla, kanıyla, emeğiyle mücadele verenlerin günü... Öğretmek gibi kutsal ve zor bir görevi icra eden tüm öğretmenlerimizin, Öğretmenler Günü'nü kutluyor, şehit öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum."