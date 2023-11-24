AK Parti Meclis'e sundu: 80 maddelik torba yasa geliyor!

AK Parti Grup Başkanı Güler:Toplumumuz için önemli düzenlemeler içeren 80 maddelik yasa teklifimizi bugün Meclis Başkanlığına sunuyoruz.Teklif uluslararası ekonomiye destek sağlamayı amaçlıyor. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışan emeklilere de 5 bin TL verilmesine ilişkin detaylı bir çalışma var. Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak.

AK Parti Grup Başkanı Güler:Toplumumuz için önemli düzenlemeler içeren 80 maddelik yasa teklifimizi bugün Meclis Başkanlığına sunuyoruz.Teklif uluslararası ekonomiye destek sağlamayı amaçlıyor.TEKLİFTE NELER VAR?Ekonomide yeni torba yasa geliyor. 80 maddelik torba yasada en dikkat çekici başlıklardan biri ev hanımlarına emeklilik hakkı getirilmesi. Ayrıca deprem bölgesinde fahiş fiyat artışı yapanlara para cezası katlanacak. Öte yandan torba yasada şans oyunlarında ikramiye dağıtım oranının da artırılacağı belirtilirken çek ibraz yasağının da süresi uzatılacak.FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARIDepremden etkilenen illerde fahiş fiyat artışları için cezalar artırılacak.İnşaat yapım işlerinde ve yapı malzemelerinde fahiş fiyat artışı yapanlara katlı idari para cezası verilecek.ÇEK İBRAZ YASAĞININ SÜRESİ UZATILIYORÇek Kanunu'nda da değişiklik yapılacak.Çekin tarihinden önce bankaya ibrazını geçersiz kılan düzenleme 2 yıl daha uzatılacak.Uygulama 31 Aralık 2023 yerine 31 Aralık 2025'te sona erecek.AYRINTILAR GELİYOR...