Bakan Yerlikaya açıkladı: İstanbul ve Bursa'da uyuşturucu satıcılarına operasyon! 156 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Bursa'da uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik yapılan Narkogüç-37 Operasyonu'nda 156 şüphelinin yakalandığını açıkladı.İstanbul ve Bursa'da 'Sokak Satıcısı' olarak tabir edilen uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik yapılan 'NARKOGÜÇ-37 Operasyonunda' 156 şüpheli şahıs yakalandıAziz Milletimiz bilmesini isterim ki; Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyızİstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Avcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beyoğlu, Esenyurt, Eyüpsultan, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Üsküdar, Ümraniye ve Şişli ilçelerinde 96 adrese toplam da 624 personelin katılımı ile yapılan eş zamanlı operasyonlarda 92 şüpheli şahıs yakalandı.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Bursa il merkezinde, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti yaptığı değerlendirilen zehir tacirlerinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda 64 şüpheli şahıs yakalandı.Ayrıca Bursa'daki operasyonda narkotik suçlardan hakkında 2 yıl ile 8 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası olan 58 şüpheli şahıs da yakalandı.Her iki operasyonda;116.500 adet uyuşturucu hap42 kg uyuşturucu Bonzai(istanbul)2 kilo 750 gram Bonzai(Bursa)Muhtelif miktarda Skunk10 kilo 202 gram MetamfetaminMuhtelif miktarda EsrarMuhtelif miktarda EroinMuhtelif miktarda Kokain7 adet Tabanca1 adet otomatik tabanca3 adet Tüfek veçok miktarda döviz ile TL ele geçirildi.Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin