  • USD: 28,76 - 28,81
  • EURO: 31,35 - 31,41
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Yerlikaya açıkladı: İstanbul ve Bursa'da uyuşturucu satıcılarına operasyon! 156 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Bursa’da uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik yapılan Narkogüç-37 Operasyonu'nda 156 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Ekleme: 23.11.2023 - 09:09 Güncelleme: 23.11.2023 - 09:11 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yerlikaya açıkladı: İstanbul ve Bursa'da uyuşturucu satıcılarına operasyon! 156 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Bursa'da uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik yapılan Narkogüç-37 Operasyonu'nda 156 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya açıkladı: İstanbul ve Bursa'da uyuşturucu satıcılarına operasyon! 156 şüpheli yakalandı

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

İstanbul ve Bursa'da 'Sokak Satıcısı' olarak tabir edilen uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik yapılan 'NARKOGÜÇ-37 Operasyonunda' 156 şüpheli şahıs yakalandı

Aziz Milletimiz bilmesini isterim ki; Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Avcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beyoğlu, Esenyurt, Eyüpsultan, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Üsküdar, Ümraniye ve Şişli ilçelerinde 96 adrese toplam da 624 personelin katılımı ile yapılan eş zamanlı operasyonlarda 92 şüpheli şahıs yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Bursa il merkezinde, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti yaptığı değerlendirilen zehir tacirlerinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda 64 şüpheli şahıs yakalandı.

Ayrıca Bursa'daki operasyonda narkotik suçlardan hakkında 2 yıl ile 8 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası olan 58 şüpheli şahıs da yakalandı.

Her iki operasyonda;
116.500 adet uyuşturucu hap
42 kg uyuşturucu Bonzai(istanbul)
2 kilo 750 gram Bonzai(Bursa)
Muhtelif miktarda Skunk
10 kilo 202 gram Metamfetamin
Muhtelif miktarda Esrar
Muhtelif miktarda Eroin
Muhtelif miktarda Kokain
7 adet Tabanca
1 adet otomatik tabanca
3 adet Tüfek ve
çok miktarda döviz ile TL ele geçirildi.

Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin

Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak
Bakan Yerlikaya açıkladı: İstanbul ve Bursa'da uyuşturucu satıcılarına operasyon! 156 şüpheli yakalandı
İstanbul'da suya yüzde 15 zam geldi
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Durmuş Yılmaz, Meral Akşener'i bombaladı: Kürsüde 1 saat dedikodu yaptı
Hamas'tan ateşkes açıklaması
MİT'ten operasyon: FETÖ'nin kilit ismi yakalandı
İsrail Dışişleri Bakanı flaş gelişmeyi açıkladı! Tarih belli oldu...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan çarpıcı Türk Lirası mesajı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayir ziyareti dönüşü önemli açıklamalar...
Zonguldak’ta batan gemiden dram çıktı! Eşine böyle veda etmiş: Çocuklara dikkat et!
Döviz getiren kazançlı çıkacak! Bakan Mehmet Şimşek’ten ‘yeni reform paketi’ açıklaması
Katliam destekçisi ABD çark etti! Soykırımdan böyle sıyrılacaklar: Biz yapmayın dedik İsrail vurdu!
Ruanda-Srebrenitsa ve şimdi de Gazze soykırımı! Batı yine bu vahşetin bir parçası
İsrail ve Hamas rehine takasında anlaştı! Geçici ateşkesin detayları belli oldu: Netanyahu'dan skandal sözler
Hakan Fidan'dan Gazze diplomasisi: Londra ve Paris'e gidiyor
CHP'li belediyeler 'su'dan zengin oldu: “Yavaş Bırakın Köylüye Ucuz Su Vermeyi Su Bile Vermedi”
İYİ Parti’de kriz büyüyor! Ümit Dikbayır Meral Akşener’e savaş açtı: Rezil rüsva edeceğim!
Demir Kubbe’yi çökertti, Mossad’ı peşine taktı! MİT'ten film gibi Gazzeli dahiyi kurtarma operasyonu
SMS belediyeciliği! Tunç Soyer anketleri duyunca panikledi: Alay konusu oldu
Meteoroloji'den kar uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den kar uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

WhatsApp'tan yeni güvenlik önlemi: Büyük kolaylık sağlayacak: Bu yöntemi kullanabileceksiniz!

WhatsApp'tan yeni güvenlik önlemi: Büyük kolaylık sağlayacak: Bu yöntemi kullanabileceksiniz!

Facebook ilanlarında yeni dönem: Eski ilanlar kaldırılacak! Bakanlık duyurdu: Artık onu yapmadan ilan yayınlanmayacak

Facebook ilanlarında yeni dönem: Eski ilanlar kaldırılacak! Bakanlık duyurdu: Artık onu yapmadan ilan yayınlanmayacak

Galata Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu: '270 kiloluk alem 4 parça olarak indirilecek' diyerek duyuruldu

Galata Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu: '270 kiloluk alem 4 parça olarak indirilecek' diyerek duyuruldu

Ehliyet sahipleri dikkat: Düzenlemede son viraj! Yeni dönem başlıyor: B sınıfı ehliyeti olanlar...

Ehliyet sahipleri dikkat: Düzenlemede son viraj! Yeni dönem başlıyor: B sınıfı ehliyeti olanlar...

Haftada 13 gram altın çıkarıyor! Dereden gram gram altın topluyor

Haftada 13 gram altın çıkarıyor! Dereden gram gram altın topluyor